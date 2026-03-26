English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Patuli Shooting: ছাদে চলছিল নৈশ পার্টি, অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গুলি চালিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা, নিহত ১

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 26, 2026, 09:55 AM IST
অয়ন ঘোষাল ও বরুণ সেনগুপ্ত: ভোটের আগে কলকাতায় শ্যুটআউট। রাতে বাড়ির ছাদে চলছিল পার্টি। অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে সেখানেই উঠে আসে কয়েকজন। তার পরেই চলল গুলি। লুটিয়ে পড়লেন রাহুল দে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। গুলিতে আহত বাড়ির মালিক জিত্ মুখোপাধ্যায়। পাটুলির পূর্ব ফুলবাগানের ঘটনা।

ঠিক কী কারণে ওই ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পার্টিতে কতজন উপস্থিত ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। নীচে থেকে কারা ছাদে উঠেছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিস। জানা যাচ্ছে রাহুল দে তৃণমূল কর্মী। তার সঙ্গে বাড়ি মালিক জিত্ মুখোপাধ্যায়ের বহুদিন ধরে কথাবার্তা ছিল না। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ফরেনসিক এবং হোমিসাইড শাখার পুলিস। ৩-৪ রাউন্ড গুলি চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। পুলিস প্রাথমিকভাবে মনে করছে ৩-৪ দুষ্কৃতী এলেও গুলি চালায় একজন। আজ সকালে তদন্তকারীরা এসে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেন। 

পুলিস সূত্রে খবর, ২০২১ সালের মার্চ থেকে জিৎ এলাকাছাড়া ছিল। একসময় স্থানীয় পূরপিতা বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের ঘনিষ্ঠ ছিল সে। তার বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল। অতীতে তাকে তিনবার গ্রেফতার করেছিল পাটুলি থানা। তারপর থেকে ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি ভাড়া করে থাকে জিৎ। মাঝেমাঝে এই বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। জিতের বন্ধু রাহুল। সে ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাকে ওই বাড়ির পার্টি করতে ডাকা হয়। রাহুলের বিরুদ্ধেও পুলিসের খাতায় নাম আছে।

আরও পড়ুন-ভোট-বাংলায় শাহরুখ খান-ও এলেন উত্তরপাড়ায়, কল্যাণপুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে বিরাট হইচই

আরও পড়ুন-শিয়রে দুর্যোগ, প্রবল শিলাবৃষ্টি; ৫০ কিমি বেগে ঝড়ে তোলপাড় হবে দক্ষিণের ৫ জেলা

গতকাল রাতের পার্টিতে রাহুলকে ডেকে নেয় জিত্। ছাদে শুরু হয় নৈশ পার্টি। সেই পার্টি যখন চলছিল তখন নীচের কোলাপসিবল গেট দিয়ে আততাতীয়া ছাদে উঠে পড়ে।  তার পরেই চলে গুলি। ঠিক কী কারণে এই গুলি, পেছনে কোনও শত্রুতা রয়েছে কিনা, কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয় রয়েছে কিনা এবং সর্বোপরি দুজনেই যেহেতু একাধিক অসমাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সেই কারণে গতকাল রাতের ঘটনার সঙ্গে তাদের অতীতের কোনও যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 

রাহুল দে-র ভাই বলেন,  রাত এটা নাগাদ আমার কাছে ফোন আসে। মাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যাই। ছাদে দেখলাম ২ জন পড়ে রয়েছে। একজন আমার দাদা এবং অন্যজন জিত্। পুলিস প্রথম জিত্কে তুলল। জিত্ তখনও কথা বলছিল। দাদা বেঁচে ছিল না।

পরবর্তী
খবর

RG Kar victim mother candidate: পানিহাটিতে টিকিট পেলেন আরজি কর নির্যাতিতার মা, উত্তরপাড়ায় কর্নেল দীপাঞ্জন: বিজেপির আরও ১৭
পরবর্তী খবর

IPS Anshika Verma Wedding Card: বরের আগে কনের নাম, ছক-ভাঙা বিয়ের কার্ডে ঝড় তুললেন ‘লেডি সিং...