/আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: বজ্র-বিদ্যুত্‍-সহ তীব্র দুর্যোগ রাজ্যে, রথের আগেই ভাসবে বাংলা?

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলা অর্থাত্ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আগামী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা। আবহাওয়া দফতর (IMD) এবং আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র কলকাতার পক্ষ থেকে সোমবার আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কিছু অংশে আগামী কয়েক ঘণ্টার জন্য 'কমলা সতর্কতা' (Orange Warning) জারি করে সাধারণ মানুষকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে।
ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস ও সময়সীমা
সূত্র অনুযায়ী, সোমবার দুপুর ১২:৪৫ মিনিটে এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দুপুর ১২:৪৯ মিনিট থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বজ্রপাত এবং তার সঙ্গে তীব্র বৃষ্টিপাত হতে পারে। এর পাশাপাশি ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে দুর্যোগের তীব্রতা বেশি হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
কী কী ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে?
আবহাওয়া দফতর সম্ভাব্য প্রভাব (Expected Impact) সম্পর্কে জানিয়েছে যে, এই দুর্যোগের জেরে:
১. বজ্রপাত: তীব্র বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চারের কারণে বিস্তীর্ণ এলাকায় বজ্রপাতের (Lightning strike) প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।
২. জলমগ্নতা: অতি অল্প সময়ে তীব্র বৃষ্টির কারণে নিচু এলাকাগুলোতে জল জমে (Water logging) যাওয়ার সমস্যা তৈরি হতে পারে, যা যাতায়াত ও স্বাভাবিক জনজীবনে প্রভাব ফেলবে।
সাধারণ মানুষের জন্য আবহাওয়া দফতরের পরামর্শ
দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু জরুরি পরামর্শ ও নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে:
নিরাপদ স্থানে আশ্রয়: বজ্রপাতের কার্যকলাপ চলাকালীন সমস্ত মানুষকে অবিলম্বে কোনো নিরাপদ পাকা স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
খোলা জায়গা এড়িয়ে চলা: দুর্যোগের সময় ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই খোলা মাঠ, ফাঁকা জায়গা, বড় একাকী গাছ বা জলাশয়ের কাছাকাছি থাকা যাবে না। কারণ, এসব জায়গায় বজ্রপাতের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে।
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ রাখা: আকস্মিক বজ্রপাতের ফলে লাইনে ভোল্টেজ বেড়ে গিয়ে বাড়ির দামি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য সমস্ত প্লাগ খুলে রাখার (Unplug electrical appliances) পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে যাতে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দাদের আগামী কয়েক ঘণ্টা অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে না বেরোনোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।
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