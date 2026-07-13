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আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: বজ্র-বিদ্যুত্‍-সহ তীব্র দুর্যোগ রাজ্যে, রথের আগেই ভাসবে বাংলা?

Bengal Weather Update: সূত্র অনুযায়ী, সোমবার দুপুর ১২:৪৫ মিনিটে এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দুপুর ১২:৪৯ মিনিট থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বজ্রপাত এবং তার সঙ্গে তীব্র বৃষ্টিপাত হতে পারে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 13, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:17 PM IST
আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: বজ্র-বিদ্যুত্‍-সহ তীব্র দুর্যোগ রাজ্যে, রথের আগেই ভাসবে বাংলা?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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আগামী ২ ঘণ্টায় ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা:বজ্র-বিদ্যুত্‍-সহ তীব্র দুর্যোগ রাজ্যে
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