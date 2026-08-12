/তপসিয়ায় কাঠমিস্ত্রির বেশে ISI-এর হয়ে চরবৃত্তি, বনগাঁ থেকে গ্রেফতার পাকিস্তানের ফয়সলাবাদের বাসিন্দা

বিক্রম দাস: বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল হামিম মণ্ডল। পাক গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে যোগসাজসে সে বাংলায় তার জাল ছড়াচ্ছিল। এবার সেই হামিম মণ্ডলের পর বনগাঁয় এসটিএফের জালে এক পাক নাগরিক। নাম রানা রউফ। তার সঙ্গে তার এক সঙ্গীকেউ গ্রেফতার করা হয়েছে।
সূত্রের খবর রানা রউফ নামে ওই ব্যক্তি পাকিস্তানের ফয়সলাবাদের বাসিন্দা। ২০১২ সালে নোপাল হয়ে সে ভারতে ঢুকে পড়ে। তারপর দেশের বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে কলকাতার তোপসিয়ায় থাকা শুরু করে। সেখানে সে কাঠের মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করছিল। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন কাঠমিস্ত্রির ছদ্মবেশেই সে এখানে তার নেটওয়ার্ক ছড়াচ্ছিল।
এসটিএফের তরফে যে দাবি করা হচ্ছে তা হলে রাজ্যের বিভিন্ন রেল স্টেশন, সেনা ছাউনি, প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোর ছবি তুলে সে সরাকরি পাকিস্তানে পাঠাত রানা রউফ। ভারতে ঢোকার পর একাধিক জাল নথি তৈরি করে ফেলেছিল রানা। ভোটার আইডি, আধার কার্ড তৈরি করে ফেলে। যে ব্যক্তি ওইসব নথি তৈরি করতে সাহায্য করেছিল তাকেও গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। তার নেটওয়ার্কে আর কারা কার রয়েছে, কারা তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য় করত সবকিছু খতিয়ে দেখা হত। সরাসরি পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে যোগ রয়েছে রানা রউফের।
রানা রউফকে আজ বারাসাত আদালতে পেশ করা হবে। রানার নেটওয়ার্কে আর কারা রয়েছে তাদের অনেককেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের সন্ধান করছে এসটিএফ।
পাক চর গ্রেফতার নিয়ে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এদের নেটওয়ার্ক বিভিন্ন জেলায় ছিল। তারা প্রশাসনের সাহায্যে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। তারা এখনও রয়েছে। রানা রউফ বা হামিম শুধু হিমশৈল্যে মাথা মাত্র। নেপালকে ইজি টার্ম হিসেবে ধরা হয়। এই করিডোর দিয়েই এরা ঢোকে। এরপর একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এরা নথিপত্র হাতে পেয়ে যায়।
হামিম মণ্ডল বা অর্পিতা সরকারের মতো পাক চররা ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু এবার এসটিএফের জালে পড়ল একেবারে এক পাক নাগরিক। ফলে এই গ্রেফতারি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয় সে আইএসআইয়ের লোক। এদেশে ঢুকে সে কোনও নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সরকারি নথি পেয়ে যেত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারা তাকে আশ্রয় দিয়েছে, কারা তাকে নথি পেতে সাহায্য করেছে তার খোঁজ করা হচ্ছে।
প্রাক্তন পুলিসকর্তা সত্যজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিভিন্ন স্লিপার সেলের মাধ্যমে এরা নেপাল বাংলাদেশ হয়ে ভারতে ঢুকে পড়ছে। এখানে ঢুকে কেউ ছুতোর তো কেউ এখন রাজমিস্ত্রি। প্রত্যেকের কাজ হল ভারতের ক্ষতি করা। এরা টেরর ফান্ড থেকে টাকা পাচ্ছে। মসজিদ-খারিজি মাদ্রাসার নাম করে ফান্ড আসছে। পাড়ায়ে অপরিচিত কাউকে দেখলে এমারেন্সি রেসপন্স সিস্টেম ১১২-তে ফোন করে খবর দিন। যারা ভাড়াটে রাখবেন তারা ভালো করে নথি যাচাই করে নিন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)