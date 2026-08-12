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তপসিয়ায় কাঠমিস্ত্রির বেশে ISI-এর হয়ে চরবৃত্তি, বনগাঁ থেকে গ্রেফতার পাকিস্তানের ফয়সলাবাদের বাসিন্দা

ISI Agent Arrested: সটিএফের তরফে যে দাবি করা হচ্ছে তা হলে রাজ্যের বিভিন্ন রেল স্টেশন, সেনা ছাউনি, প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোর ছবি তুলে সে সরাকরি পাকিস্তানে পাঠাত রানা রউফ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 12, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:56 AM IST
তপসিয়ায় কাঠমিস্ত্রির বেশে ISI-এর হয়ে চরবৃত্তি, বনগাঁ থেকে গ্রেফতার পাকিস্তানের ফয়সলাবাদের বাসিন্দা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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