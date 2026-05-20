Pakistan spy Kolkata: স্ত্রী-সন্তানরা পাক-নাগরিক: 'গুপ্তচর' কলকাতার যুবককে পাকড়াও NIA-র

পিয়ালী মিত্র: কালকাতায় পাকিস্তানের গুপ্তচর! লুক আউট জারি করা হয়েছিল আগেই। অবশেষে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল NIA।
NIA সূত্রে খবর, ধৃতের নাম জাফর রিয়াজ ওরফে রিজভি। তাঁর স্ত্রী, এমনকী সন্তানরাও পাকিস্তানের নাগরিক। সেই সূত্রে ২০০৫ থেকে পাকিস্তানে যাতায়াত ছিল জাফরের। বস্তুত, আগে একবার গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দোষীও সাব্যস্ত হয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে গোয়েন্দাদের নজরে ছিলেন জাফর। তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিসও জারি করা হয়।
জানা গিয়েছে, পাকিস্তানে যাতায়াতের সুবাদে জাফরের সঙ্গে যোগাযোগ হয় পাক গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা এবং টাকার টোপ ও পাকিস্তানের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই যুবককে ভারতের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে কাজে লাগান।
অভিযোগ, পাকিস্তানের গোয়েন্দা কর্তাদের এদেশের ভারতীয় টেলিকম মোবাইল নম্বরের ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড সরবরাহ করতেন অভিযুক্ত। ফলে হোয়াটস অ্যাপ অ্যাকাউন্টগুলি সক্রিয় থাকত। সেই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এই মামলায় আরেক অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন পাক গোয়েন্দারা। এই চক্রের সঙ্গে আরও যাঁরা জড়িতদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।
