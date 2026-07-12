'যতই পরিকল্পনা করুক, একুশে জুলাই লোক হবে না! মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে শিয়ালদাতেই ব্যারিকেড করে দিন'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফ্যাকাশে একুশ! বিজেপি নেতা সজল ঘোষের কটাক্ষ, 'ও যত মিছিল যত যাই করার পরিকল্পনা করুক। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী কে বলতে হবে এই শিয়ালদা তেই ব্যারিকেড দিয়ে দাও না হলে মান সম্মান থাকবে না। লোক হবে না'।
রাজ্যে পালাবদলের পর এবার কোপ একুশে জুলাইয়ে সভায়। গত তিন দশক ধরে ধর্মতলা একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ করছে আসছে তৃণমূল। ছাব্বিশে কিন্তু ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসে সেই চেনা জায়গায় সভা করার অনুমতি দেয়নি পুলিস। কারণ, হাইকোর্টের নির্দেশ। রাজ্যে তখনও তৃণমূলের রাজ্যত্ব। ২০১৮ সালে জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করে সভা করা যাবে না। কিন্তু হাইকোর্টে নির্দেশ 'না মেনে' গত বছর অর্থাত্ ২০২৫ সাল পর্যন্ত ধর্মতলায় সভা করেছে তৃণমূল।
এদিকে ধর্মতলায় একুশে জুলাই সভা করতে চেয়ে কলকাতার পুলিসের কমিশনারের কাছে অনুমতি চেয়েছে ঋতব্রত শিবিরও। এরইমধ্যে আবার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ফিতে নিয়ে মাপজোক করতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ও রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন।
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনুমতি নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি করবেন। আমাকে একশো চারবার হাইকোর্টে যেতে হয়েছে। আমি বললাম যানজট হয়ে যাবে। আমরা ধারণা ছিল প্রচুর লোক আসবে। আমরা ধারণা ছিল না, পাঁচ-ছয়শো লোক হবে। আমি বললাম, ওয়াই চ্যানেলে করুন। করলেন, কে বাধা দিয়েছে? তা বলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়ে, কলকাতার রাস্তায় ফিতে চলে যাবেন, মামার বাড়ি নাকি! কে অধিকার দিয়েছে আপনাকে! অনুমতি চাইবেন, কোথায় দেব বলে দেব'।
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