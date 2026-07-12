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'যতই পরিকল্পনা করুক, একুশে জুলাই লোক হবে না! মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে শিয়ালদাতেই ব্যারিকেড করে দিন'

BJP Sajal Ghosh: ধর্মতলায় সভার  অনুমতি মেলেনি। একুশে জুলাই নিয়ে এবার বিকল্প ভাবনা কালীঘাট তৃণমূলের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 12, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:53 PM IST
'যতই পরিকল্পনা করুক, একুশে জুলাই লোক হবে না! মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে শিয়ালদাতেই ব্যারিকেড করে দিন'
Image Credit: একুশে জুলাই নিয়ে বিকল্প ভাবনা তৃণমূলেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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