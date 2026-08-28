/পার্ক স্ট্রিটের সেই সীতার নতুন ঠিকানা, মিলল কাজও! অগ্নিমিত্রার ধমকের পর কীভাবে বদলে গেল জীবন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাতে নাতির জন্য দুধ গরম করার ঘটনায় বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে আসা ৬০ বছরের সীতার জীবনে এল বড় পরিবর্তন। কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাতের ওই ঘটনার পর, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতা দরবারে গিয়ে সাহায্য চান সীতা। এরপর কলকাতা পুরসভা ও প্রশাসনের উদ্যোগে তাঁর এবং পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার প্রস্তাব দেওয়া হলেও সেখানে থাকতে রাজি হননি সীতা। পরে তাঁর পছন্দের এলাকায় থাকার জায়গা খোঁজা হয়। শেষ পর্যন্ত নতুন ঠিকানা পাওয়ার পাশাপাশি সংসার চালানোর জন্য একটি হোটেলে সাফাইকর্মীর কাজও পেয়েছেন তিনি।
ঘটনার শুরু কয়েক দিন আগে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এবং ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযানে নেমেছিল প্রশাসন। সেই সময় এলাকায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ফুটপাতের উপর বসবাস করছিলেন সীতা ও তাঁর পরিবার। সেই সময় নাতির জন্য ফুটপাতের উপর উনুন জ্বালিয়ে দুধ গরম করছিলেন সীতা। বিষয়টি দেখে অগ্নিমিত্রা তাঁকে ধমক দেন এবং সেখান থেকে সরে যেতে বলেন। সেই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। অভিযোগ ওঠে, শিশুর জন্য দুধ গরম করার সময় ওই মহিলাকে অমানবিকভাবে ধমক দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়।
অগ্নিমিত্রা অবশ্য পরে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কোনও শিশুর মুখের দুধ কেড়ে নেওয়া হয়নি। ফুটপাত মানুষের হাঁটার জায়গা, সেখানে বসবাস বা রান্নাবান্না করা নিরাপদ নয়। দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই পরিবারগুলিকে সেখান থেকে সরতে বলা হয়েছিল। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, ফুটপাত দখলমুক্ত করার পাশাপাশি দরিদ্র মানুষ ও হকারদের পুনর্বাসনের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক বিতর্ক আরও বাড়ে। বিরোধীদের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই ঘটনার সমালোচনা করেন এবং সীতার পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানান। এরপরই পাল্টা সীতার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
এরপর মঙ্গলবার সীতাকে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীর ‘জনতা দরবারে’। কোলে ছিল তাঁর নাতি। সেখানে নিজের পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান তিনি। সীতার সঙ্গে কথা বলে তাঁর পরিবারের জন্য স্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন শুভেন্দু। কলকাতা পুরসভাকে পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় থাকার জায়গা খোঁজার প্রক্রিয়া। পুরসভার পক্ষ থেকে সীতাদের জন্য সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বেলেঘাটার একটি ‘আশ্রয়’ কেন্দ্রে তাঁদের রাখার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়।
কিন্তু সীতা সেখানে থাকতে রাজি হননি। পরিবারের বড় মেয়ে পূজা বিশ্বাস অবশ্য ওই আশ্রয়কেন্দ্রে থেকে যান। এর ফলে পরিস্থিতি কিছুটা জটিল হয়ে যায়। একদিকে সীতার থাকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, অন্যদিকে তিনি যে জায়গায় থাকতে চান না, সেখানে তাঁকে রাখা সম্ভব নয়। তাই প্রশাসনের তরফে ফের তাঁর পছন্দ অনুযায়ী থাকার জায়গা খোঁজা শুরু হয়। এই সময় সীতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাময়িকভাবে একটি হোটেলে রাখা হয়েছিল। পরে তাঁদের পছন্দের এলাকায় থাকার জন্য জায়গা খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানে সীতা তাঁর মেয়ে এবং নাতিদের নিয়ে সেই নতুন ঠিকানায় রয়েছেন।
শুধু মাথার উপর ছাদ নয়, সীতার জন্য কাজের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। একটি হোটেলে সাফাইকর্মীর কাজ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। ফলে থাকার জায়গার পাশাপাশি নিজের এবং পরিবারের খরচ চালানোর জন্য একটি আয়ের পথও তৈরি হল। এই নতুন ব্যবস্থা নিয়ে সীতার পরিবারের তরফে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে থাকার জায়গা এবং কাজের ব্যবস্থা হওয়ায় শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সীতা।
এদিকে, ঘটনার পরদিনই অগ্নিমিত্রা পালও নিজের আচরণ নিয়ে মন্তব্য করেন। তিনি জানান, ওই মহিলার সঙ্গে সেভাবে চিৎকার করে কথা বলা তাঁর উচিত হয়নি এবং তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেন। পার্ক স্ট্রিটের একটি ভাইরাল ভিডিয়ো থেকে যে বিতর্কের সূত্রপাত, কয়েক দিনের মধ্যেই তা গড়াল নতুন জীবনের সন্ধানে।
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