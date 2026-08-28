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পার্ক স্ট্রিটের সেই সীতার নতুন ঠিকানা, মিলল কাজও! অগ্নিমিত্রার ধমকের পর কীভাবে বদলে গেল জীবন?

পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাতে নাতির জন্য দুধ গরম করার ঘটনায় বিতর্কে আসা সীতার নতুন ঠিকানা হয়েছে। পরিবারের থাকার ব্যবস্থা ও হোটেলে কাজও পেলেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপের পর বড় আপডেট। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 28, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:41 PM IST
পার্ক স্ট্রিটের সেই সীতার নতুন ঠিকানা, মিলল কাজও! অগ্নিমিত্রার ধমকের পর কীভাবে বদলে গেল জীবন?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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