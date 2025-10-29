English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Park Street Crime: শুক্রবার পার্ক স্ট্রিটের রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডে এক গেস্ট হাউস থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। জানা যায়, মৃত যুবকের নাম রাহুল লাল। ২২-২৩ বছর বয়স। পার্ক স্ট্রিটে থানা এলাকার কলিল রোডের বাসিন্দা। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 29, 2025, 09:09 PM IST
Park Street Incident: বক্স খাটের মধ্যে পচা-গলা দেহ! পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার দুই, ২২-এর রাহুলকে...
প্রতীকী ছবি

অয়ন ঘোষাল: পার্কস্ট্রিট হোটেল বক্স খাট খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২। খুনের পর ভিন রাজ্যে পালায় ২ যুবক। কলকাতা পুলিসের ARS-এর হাতে গ্রেফতার হয়। মৃত রাহুল লাল-এর দুই সঙ্গী গ্রেফতার। ধৃত শশীকান্ত বেহেরা এবং সন্তোষ বেহরাকে বুধবার ওড়িশার সম্বলপুর থেকে কলকাতায় আনবে লালবাজার গুণ্ডা দমন শাখা।

আরও পড়ুন, Parkstreet Incident: বিগ ব্রেকিং! পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত নাসের খানের নাম জড়াল শ্লীলতাহানিতে! পাঁচতারা হোটেলের নাইটক্লাবে মহিলাকে জোর করে...

খাস কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটের মতো অভিজাত এলাকায় রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডে একটি যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। চলতি মাসের ২২ তারিখ চেক ইন করেন তিনি। সঙ্গে কয়েকজন ছিলেন। তবে যুবকের নামে চেক ইন করা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। তারপর তাঁর সঙ্গীরা রুম থেকে চলে যান। তবে একদিন পেরিয়ে গেলেও যুবককে দেখা যায়নি। রুম থেকে কোনও সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না। শুক্রবার সকালে হোটেলের কর্মীরা দরজা খুলতেই পচা গন্ধ পান। বক্স খাট খুলতেই মেলে দেহ।

খুনের পর যাতে কোনও প্রমাণ পুলিস না পায় তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল অততায়ীরা। সম্ভবত বেড শিট দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়,সেই বেশ শিট সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে আততায়ীরা। হোটেলের মধ্যে খাওয়া মদের বোতল ও সিগারেটের বাডস গুলো পর্যন্ত নিয়ে গেছে দুষ্কৃতিরা। ভুল আধার কার্ড দিয়ে হোটেলে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। অভিযুক্ত দেড় সিসিটিভি সূত্র ধরে শনাক্ত করার চেষ্টা পুলিসের। হোটেলে ঢোকার আগেও তিনজন একসঙ্গে মদ্যপান করে বলে জানতে পারে পুলিস।

আরও পড়ুন, Park Street Incident: পার্কস্ট্রিটে খুন! হোটেলের ঘরে রক্তাক্ত পচাগলা অবস্থায় পড়ে ২২-এর রাহুল... ভয়ংকর...

