Parno Mitra in TMC: বিজেপিতে মোহভঙ্গ, একুশের ভোটে বরাহনগরের পদ্মপ্রার্থী পার্ণো এবার তৃণমূলে...

Parno Mitra Joins TMC: ২০০৭ সালে ছোটপর্দায় রবি ওঝার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘খেলা’-র হাত ধরে জনপ্রিয়তা পান পার্ণো। একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। ২০১৯-এ বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন পার্নো, লড়েছিলেন নির্বাচনও। এবার তৃণমূলে যোগ দিলেন অভিনেত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড়দিনের পরের দিনেই বড় খবর দিলেন অভিনেত্রী পার্ণো মিত্র (Parno Mitra)। ২০১৯-এ বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন পার্নো। ২০২১-এ বিজেপির প্রার্থী হয়ে বরাহনগরে নির্বাচনও লড়েছিলেন। সেই সময় পরাজিত হন তিনি। এরপরেই বেশ কয়েকবছর ধরে রাজনীতি থেকে দূরেই থাকতেন অভিনেত্রী। শুক্রবার অবশেষে তৃণমূলে যোগ দিলেন অভিনেত্রী। হাতে দলীয় পতাকা দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও জয়প্রকাশ মজুমদার।
তৃণমূলে যোগদান করে এদিন পার্ণো বলেন, "গতকাল বড়দিন ছিল, সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে আমার জন্য বড়দিন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে আমার এক নতুন পথযাত্রা শুরু হচ্ছে। সেই পথেই আমি দিদির সঙ্গে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এগিয়ে যাব। আরেকটা কথা বলব, ছয় বছর আগে অবশ্যই বিজেপিতে যোগদান করেছিলাম। যেটা ভেবেছিলাম, সেভাবে হয়তো বিষয়টা এগোয়নি, মানুষ তো ভুল করেই থাকে। সেটা সংশোধন করার সময় এসে গিয়েছে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য হয়ে সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে করছি। চন্দ্রিমাদি ও জয়প্রকাশদাকে ধন্যবাদ, আমার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে আমাকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করলে, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আমাকে অনেক বছর ধরে দেখেছেন, কাজ দেখেছেন, আমার নির্বাচনে থেকেছেন, আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, আমার পাশে থাকবেন"।
২০২১-এ বিজেপির প্রার্থী হয়ে বরাহনগরে নির্বাচনে লড়েছিলেন পার্ণো। সেই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তাপস রায়ের কাছে পরাজিত হন পার্নো। তাপস রায় এখন বিজেপিতে। বিজেপির প্রার্থী হয়ে সেই সময় পার্ণোর সঙ্গেই যোগদান করেছিলেন রূপাঞ্জনা মিত্র থেকে শুরু করে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রায় দল বদলে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।
২১ সালের নির্বাচনের আগে এক সংবাদ মাধ্যমের দোলের অনুষ্ঠানে তৃণমূলের বিধায়ক মদন মিত্রের সঙ্গে নৌকাবিহারে গিয়েছিলেন পার্নো। এই ঘটনায় বিজেপি নেতা তথাগত রায় পার্নো সহ পদ্ম শিবিরের তারকা মহিলা প্রার্থীদের ‘নগরের নটী’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন পার্ণো। নির্বাচনে হারের পর বিজেপি থেকে নিজেকে প্রায় সরিয়েই ফেলেছিলেন নায়িকা। এবার যোগ দিলেন তৃণমূলে।
২০০৭ সালে ছোটপর্দায় রবি ওঝার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘খেলা’-র হাত ধরে জনপ্রিয়তা পান পার্ণো। বড়পর্দায় তাঁর অভিষেক ঘটে অঞ্জন দত্তের ‘রঞ্জনা আমি আর আসব না’ ছবিতে। এরপর ‘বেডরুম’, ‘মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোর’, ‘রাজকাহিনী’, ‘অপুর পাঁচালি’, ‘অঙ্ক কী কঠিন’-এর মতো একাধিক ছবিতে দেখা গেছে তাঁকে।
