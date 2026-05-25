/Partha Chatterjee on Abhishek Banerjee: দুশো থেকে আশিতে নামিয়ে কীসের হার্ডওয়ার্ক? পদ ছাড়ুক অভিষেক: পার্থর তীব্র আক্রমণ

Patha Chatterjee: দলের এই ভরাডুবির জন্য মমতার সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং'অন্ধ স্নেহ'-কে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তিনি। অভিষককে তোপ দেগে পার্থর বক্তব্য, আমায় ঝেড়ে ফেলা যায়। ওকে ঝেড়ে ফেলা কঠিন হচ্ছে। ঝেড়ে ফেলার দরকারও নেই ওকে পরিবর্তন করা উচিত। ওর বয়স ৪০ এর নীচে, এত তাড়াহুড়োর দরকার কী!'
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: বিধানসভা নির্বাচনের পর ধরাশায়ী তৃণমূল। এরপরেই দলের ভেতরের অস্বস্তি প্রকাশ্যে। একের পর এক নেতারা দল ছাড়ছেন। নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের জন্য সরাসরি অভিষেককে দায়ী করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নৈতিক দায় স্বীকার করে অভিষেকের পদ ছাড়া উচিত। খানিকটা ব্যাঙ্গ করেই বলেন, হাত তুলে বলছে হার্ডওয়ার্ক। দুশো থেকে আশিতে নামানো কি হার্ডওয়ার্ক ।
নাম না করেই তাঁর নিশানায় ছিল অভিষেক। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন দলের সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত গণেশকে পেছনে রাখা গণেশকে কোলে রাখা নয়। ক্রোড়েপতি,গণপতি শুনেছি রাজনীতিতে এখন সেনাপতি শুনছি। আমায় ঝেড়ে ফেলা যায়। ওকে ঝেড়ে ফেলা কঠিন হচ্ছে। ঝেড়ে ফেলার দরকারও নেই ওকে পরিবর্তন করা উচিত। ওর বয়স ৪০ এর নীচে, এত তাড়াহুড়োর দরকার কী!'
অভিষেককে খোঁচা দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বলে পোস্টার দেওয়ার কী দরকার! দিদি জিতেছেন তাকেই সামনে রাখা প্রয়োজন। লাল চুল, কানে দুল, তাক নাম তৃণমূল-এ পরিচয় তো আমাদের ছিল না। তাছাড়া কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ৬ তলায় থাকবে না ১ তলায় সেটা ঠিক আছে। কিন্তু সচিব মাধ্যমে দল চলবে না সংগঠন তুলে দিয়ে পেশাদার সংস্থা দল চালাবে এগুলো নিয়ে তো আলোচনার প্রয়োজন।'
পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমি তো দলের কাছে এখনো বলছি দল তদন্ত করুক আমার মুখোমুখি হোক। দল তদন্ত করল না কেন? করছে না কেন? আমরা একটা সময় বলতাম স্টেট টেরোরিজম। দলের সংবিধাবের বাইরে ক্ষমতা দিলে যে কী ফলাফল হয় তার পরিণাম মানুষ দেখছে। যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তার উৎস তো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও হতে পারে!
প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, একেবারে পরিকল্পনা করে আমার যে সামাজিক অবস্থান ছিল,যে সুনাম ছিল তাকেই নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আমার কাছে খুব অবাক লাগছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেসবুক করছে। কর্মীরা বিপদে,আন্দোলন হবে। এইসব জিনিস নিয়ে তিনি তো পথে নেমে প্রতিবাদ করবেন। তিনি কেন ফেসবুক লাইভ করছেন এটা বেমানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
