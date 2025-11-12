English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Partha Chatterjee: 'সোজা সাপ্টা' প্রশ্নে জনে জনে 'নিজের দুর্নীতির' প্রমাণ চাইলেন পার্থ! মমতাকে নিয়েও বললেন বড় কথা...চাইলেন 'উত্তর'...

Partha Chatterjee Duare Bidhayak: পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সই করা সেই হ্যান্ডবিলের মূল বক্তব্য, 'সোজা সাপ্টা' প্রশ্ন একটাই... একইসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় জানিয়েছেন,'মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আগেও ছিলাম, এখনও অটুট। তবে উত্তর চাই-ই-চাই।'      

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 12, 2025, 03:57 PM IST
Partha Chatterjee: 'সোজা সাপ্টা' প্রশ্নে জনে জনে 'নিজের দুর্নীতির' প্রমাণ চাইলেন পার্থ! মমতাকে নিয়েও বললেন বড় কথা...চাইলেন 'উত্তর'...
ফাইল ফোটো

সন্দীপ প্রামাণিক: জেলমুক্তির পরই 'দুয়ারে বিধায়ক'! ৩ বছর ৩ মাস ১৯ দিন পর মঙ্গলবারই জামিনে জেলমুক্তি ঘটেছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee)। আর তারপরই  বেহালা পশ্চিমের বিভিন্ন বাড়ি বাড়িতে হ্যান্ডবিল বিলি করলেন বেহালা পশ্চিমের প্রাক্তন বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অনুগামীরা। যে হ্যান্ডবিলের প্রথমেই লেখা রয়েছে 'দুয়ারে বিধায়ক'। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সই করা সেই হ্যান্ডবিলে একদিকে যেমন রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সমর্থনে বেশ কিছু বক্তব্য, তেমনই রয়েছে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তাঁর বিধানসভা এলাকার মানুষদের কাছে তাঁর প্রশ্ন।

Add Zee News as a Preferred Source

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সই করা সেই হ্যান্ডবিলের মূল বক্তব্য, 'সোজা সাপ্টা' প্রশ্ন একটাই... 'চাকরির বদলে আমি কি কারও কাছ থেকে টাকা নিয়েছি? আসুন আমার কাছে যথাযোগ্য প্রমাণ নিয়ে, কে চাকরির জন্য টাকা দিয়েছেন আমার হাতে? কারা আমার নাম করে টাকা নিয়েছে, এমন কেউ যদি থাকেন, তাদের নাম আমাকে জানান। আমি ব্যবস্থা নেবই।' হ্যান্ডবিলেই নিজের কেন্দ্রের নাগরিকদের কাছে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় আবেদন জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা শিক্ষা দুর্নীতির অভিযোগের যথাযথ প্রমাণ নিয়ে এসে তাঁর কার্যালয়ে 'জনবাক্স'-এ জমা দেওয়ার জন্য। 

পাশাপাশি, হ্যান্ডবিলে এটাও স্পষ্ট লেখা, তাঁর সুদীর্ঘ চাকরি ও রাজনৈতিক জীবনে কেউ কোনওদিন তাঁর 'সততা' নিয়ে প্রশ্ন করেনি। মানুষ-ই তাঁকে ২০০১ সাল থেকে টানা ৫ বার বিধায়ক বানিয়েছে। তাই মানুষের কাছে তিনি দায়বদ্ধ। একইসঙ্গে ওই হ্যান্ডবিলের মাধ্যমেই বেহালা পশ্চিমবাসীবৃন্দকে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় জানিয়েছেন,'মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আগেও ছিলাম, এখনও অটুট। তবে উত্তর চাই-ই-চাই।'

প্রসঙ্গত,  শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (Recruitment Scam Case) আদালত জামিনে মুক্তি ঘোষণার পর, মঙ্গলবার দুপুর ২টো ২০ নাগাদ বাইপাসের ধারের হাসপাতাল থেকে নীলের উপর সাদা ফুলছাপ পাঞ্জাবি পরে হুইলচেয়ারে করে বাইরে বেরিয়ে আসেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। হাসপাতাল চত্বরে আগে থেকেই ভিড় করেছিলেন অনুগামীরা। প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁরা স্লোগান তোলেন, ‘পার্থদা জিন্দাবাদ’, 'বেহালা পশ্চিমে আবার পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়কেই চাই'। এই সব দৃশ্য দেখে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। 

এরপর হাসপাতাল থেকে ভগ্ন দেহে নাকতলার বাড়িতে ফিরে দীর্ঘদিন পর নিকটাত্মীয়দের দেখে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়। ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, কেঁদে ফেলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। ২০২২-এর জুলাইতে এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে প্রথমে গ্রেফতার করে ইডি। তারপর সিবিআইও তাঁকে গ্রেফতার করে শিক্ষা দুর্নীতি মামলায়।

আরও পড়ুন, SSC: BIG UPDATE: অতিরিক্ত '১০ নম্বর' কি সবাই পাচ্ছেন?... SSC শুনানি চলাকালীন-ই 'ঐতিহাসিক' নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার...

আরও পড়ুন, Major blasts in India: ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে প্রেসার কুকারে পর পর ফাটল বোমা! বাজারে গাড়িতে! মুহূর্তে লাশের সারি... বার বার রক্তাক্ত ভারত, কান্না, হাহাকার...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
partha chatterjeeDuare BidhayakTeacher Recruitment CaseSSC ScamBehala Paschim
পরবর্তী
খবর

SSC Case Update: বড় রায় ঘোষণা! SSC পরীক্ষায় নবম দশমের প্রার্থীরা কি একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগে ১০ নম্বর পেতে পারে? জানাল হাইকোর্ট...
.

পরবর্তী খবর

Partha Chatterjee: অপেক্ষা করছে অনুগত পোষ্য, ভগ্নদেহে তিন বছর পর বাড়ির পথে পার্থ চট্টোপাধ্য...