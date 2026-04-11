  • ED Raids Partha Chatterjees House: SSC দুর্নীতির তদন্তে অসহযোগিতার মাশুল? ফের পার্থর বাড়িতে হানা দিল ইডি

ED Raids Partha Chatterjee's House: SSC দুর্নীতির তদন্তে অসহযোগিতার মাশুল? ফের পার্থর বাড়িতে হানা দিল ইডি

Partha Chatterjee: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের উত্তপ্ত নাকতলা! ইডির তলব এড়িয়েছিলেন, আর তার জেরেই শনিবার সাতসকালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির আধিকারিকরা। ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা বাড়ি। তদন্তে অসহযোগিতার মাশুল কি দিতে হবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 11, 2026, 11:34 AM IST
ED Raids Partha Chatterjee's House: SSC দুর্নীতির তদন্তে অসহযোগিতার মাশুল? ফের পার্থর বাড়িতে হানা দিল ইডি

অয়ন ঘোষাল: ফের একবার খবরের শিরোনামে পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ কারাবাসের পর জামিন পেয়ে বাড়ি ফেরার স্বস্তি সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী হলো না প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Scam) মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডির তলবে সাড়া না দেওয়ায়, শনিবার ১১ এপ্রিল সকালেই তাঁর বাড়িতে হানা দিলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। 

সূত্রের খবর, জামিন পাওয়ার পর নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছিল। কিন্তু প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সেই তলবে সাড়া দেননি। তদন্তকারীদের একাংশের ধারণা ছিল, তিনি তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে 'অনিচ্ছুক'। এই পরিস্থিতিতে আর সময় নষ্ট না করে সরাসরি তাঁর ডেরায় পৌঁছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। 

শনিবার সকালে যখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর একাধিক গাড়ি নাকতলার গলিতে ঢোকে, তখন এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নিমেষের মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পুরো বাড়িটি ঘিরে ফেলে সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাইরের কাউকেই ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বাড়ির সবকটি প্রবেশদ্বার সিল করে দিয়ে ভিতরে শুরু হয়েছে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ। 

ইডি সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতির পাকে জড়িয়ে থাকা প্রভাবশালী যোগসূত্র এবং বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ফের জেরা করা প্রয়োজন। তিনি কেন হাজিরা এড়িয়ে গেলেন এবং বর্তমানে কার কার সংস্পর্শে রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যেহেতু তিনি জামিনে রয়েছেন, তাই তদন্তে অসহযোগিতা করলে তাঁর জামিন বাতিলের আবেদনও জানানো হতে পারে বলে আইনি মহলের ধারণা।

নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে পার্থর গ্রেফতারি থেকে জামিন—পুরো বিষয়টি নিয়েই রাজ্য রাজনীতি সরগরম। প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত ইডি আধিকারিকরা বাড়ির ভেতরেই রয়েছেন। তল্লাশিতে নতুন কোনও নথি বা তথ্য উদ্ধার হয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

