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দায়ী মমতা! অভিষেককে... একুশে জুলাইয়ের আগে বিস্ফোরক পার্থ বললেন বড় কথা

Partha Chatterjee: আঙুল তুললেও, শেষপর্যন্ত দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই আস্থা রাখছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দলের হাল ধরতে হবে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 18, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:58 PM IST
দায়ী মমতা! অভিষেককে... একুশে জুলাইয়ের আগে বিস্ফোরক পার্থ বললেন বড় কথা
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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