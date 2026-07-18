/দায়ী মমতা! অভিষেককে... একুশে জুলাইয়ের আগে বিস্ফোরক পার্থ বললেন বড় কথা

প্রবীর চক্রবর্তী: একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের প্রাক্কালে বিস্ফোরক পার্থ! দলের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সাম্প্রতিক বিপর্যয় নিয়ে প্রকাশ্যেই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রবীণ নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দল দুই শিবিরে বিভক্ত, দলের এই বিপর্যয়ের জন্য ঘুরপথে কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দায়ী করছেনে তিনি। আবার আগামী দিনের তাঁকেই হাল ধরতে হবে বলে আস্থাও রাখছেন তিনি।
পার্থ চট্টোপাধ্যায় দলের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সরাসরি নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, অত্যন্ত অল্প বয়সে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের মধ্যে অত্যাধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর সেই অতিরিক্ত ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলেই আজ তৃণমূলের এই বিপর্যয়। পার্থবাবুর দাবি, দলের সাধারণ কর্মীরা আজ বিভিন্ন জায়গায় মার খাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। দল কেন এই ভাঙনের মুখে দাঁড়াল, কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হলো— তা নিয়ে অবিলম্বে নেতৃত্বকে আত্মবিশ্লেষণ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
তবে দলের এই বিপর্যয়ের জন্য ঘুরপথে শীর্ষ নেতৃত্ব তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেও আঙুল তুলেছেন। তবে আঙুল তুললেও, শেষপর্যন্ত দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই আস্থা রাখছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দলের হাল ধরতে হবে। অন্য কোনও নেতা যেন সমান্তরালভাবে অন্য কোনও অফিস বা কার্যালয় থেকে দল পরিচালনা করার চেষ্টা না করেন, সেই বিষয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। তাঁর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই দলের অন্দরের মমতাপন্থী ও ঋতব্রতপন্থী, দুই শিবিরের দ্বন্দ্বকে আরও একবার প্রকাশ্যে এনে দিল।
একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ মঞ্চে তাঁকে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্য়েই জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যদি তাঁকে ফোন করে আমন্ত্রণ জানান, তবে কি তিনি সেই মঞ্চে যোগ দেবেন? কোন মঞ্চে যোগ দেবেন? এই প্রশ্নের অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সোজাসাপ্টা উত্তর দিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোথাও যাবেন না। একুশে জুলাইয়ের দিন তিনি নিজের বাড়িতেই থাকবেন এবং বাড়িতে বসেই শহিদ তর্পণ করবেন।
তবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি যে এখনই সরে দাঁড়াচ্ছেন না, সেই ইঙ্গিতও এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন পার্থবাবু। তিনি জানান, ঘরে চুপচাপ বসে থাকার পাত্র তিনি নন। আগামী দিনে তিনি আবারও রাজনৈতিক ময়দানে নামবেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। শহিদ দিবসের ঠিক আগের মুহূর্তে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের অন্দরে তীব্র অস্বস্তি ও আলোড়ন তৈরি করেছে।
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