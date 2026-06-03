/Partha Chatterjee: অভিষেকের প্রতি অন্ধ স্নেহেই দলটাকে ডুবিয়েছেন মমতা: তৃণমূলের ‘ছেঁটে ফেলার’ নোংরা রাজনীতি সর্বনাশ করল-- বিস্ফোরক পার্থ

রণয় তিওয়ারি: রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক টালমাটাল পরিস্থিতি। চতুর্দিকে ভাঙন। তৃণমূলের মধ্যেই নতুন দল তৈরি হয়েছে। বিরোধী দলনেতা হলেন বিদ্রোহী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা-- দলের ‘সেকেন্ড ইন কমান্ড’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দল ভাঙন ও নেতৃত্বের সংকটের এই আবহে কার্যত ক্ষোভ উগরে দিয়ে একের পর এক চাঞ্চল্যকর দাবি তাঁর।
দলের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এককভাবে দায়ী করতে নারাজ পার্থ। তাঁর মতে, এর জন্য সমানভাবে দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি স্পষ্ট জানান, শুভেন্দু অধিকারী দলে থাকলে আজ এই ভরাডুবি তো হতই না, বরং দল অনেক বেশি সংগঠিত থাকত।
তিনি মনে করেন-- অভিষেককে ‘অভিষেক’ বানিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। অন্ধ স্নেহের কারণে দলনেত্রী সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। আর রাস্তা বন্ধ করে রাজপুত্রের মতো প্রচার করার এই প্রশ্রয়টা অভিষেক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে।
নেত্রীর সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় কর্মীদের পাশে থাকতেন, তাঁদের মন বুঝতেন; কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সেসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং শুধু পরিবারকে বাঁচানো ছাড়া আর কিছুই করেননি। তবে তৃণমূলের বহু নেতা এখন অভিষেকের বিরুদ্ধে মুখ খুললেও, পার্থ প্রশ্ন তোলেন-- কেন তাঁরা এতদিন ক্ষমতার লোভে চুপ ছিলেন? তিনি মনে করিয়ে দেন, ২০১৯ সালে ক্ষমতায় থাকাকালীনই তিনি নিজে আইপ্যাকের বিরুদ্ধে প্রথম সাহস করে সোচ্চার হয়েছিলেন।
‘আইপ্যাকের করপোরেট কালচারই ধ্বংসের মূল’
প্রাক্তন মন্ত্রীর আক্রমণের মূল তীর ছিল ভোটকুশলী সংস্থা ‘আইপ্যাক’ (I-PAC) এবং অভিষেকের আনা ‘করপোরেট সংস্কৃতি'। তাঁর অভিযোগ, আইপ্যাককে সামনে রেখে অভিষেক দল চালানোই তাঁর বড় ভুল ছিল। তৃণমূলকে ভিতর থেকে দুর্বল করেছে। ভেঙে দিয়েছে।
মানুষের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন:
তৃণমূলের মূল শক্তি ছিল মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। কিন্তু আইপ্যাক ও আইপ্যাড (iPad) ব্যবহারের মাধ্যমে দল ডিজিটাল মাধ্যমে বেশি সক্রিয় হয়ে পড়ে এবং জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। করোনা পরিস্থিতির মতো ডিজিটাল যোগাযোগের এই ভ্রান্ত নীতিই দলকে ডুবিয়েছে।
সংগঠনের অভাব: পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, আইপ্যাক কেবল নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি দেওয়ার কথা থাকলেও, তারা জেলা ও ব্লকের সভাপতিদের কোনো পাত্তা না দিয়ে সমান্তরালভাবে সংগঠন চালিয়েছে। তিনি বলেন, 'ক্যাশ এন ক্যারি সংস্কৃতির মাধ্যমে সব জায়গায় আইপ্যাকের সৈন্যবাহিনী চার ভাগ হয়ে সংগঠন চালানোই চরম দুর্নীতি ডেকে এনেছে। জেলা চালনার জন্য যারা সংগঠনের জন্য জীবন দিয়েছে, সেই পুরনো কর্মীদের বসিয়ে রাখা হয়েছে।'
অভিষেকের সাংগঠনিক ব্যর্থতা: পার্থর সাফ কথা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারেই সংগঠন চালাতে পারেন না। মমতাকে পিছনে রেখে অভিষেককে সামনে এনে দল চালানোই ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। যে সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল তৈরি করেছিলেন, আইপ্যাকের বুদ্ধি তার সম্পূর্ণ বিরোধী।
‘ছাঁটার রাজনীতি’
দলের পুরনো ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের বিপদে পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁদের ‘ছেঁটে ফেলার’ নোংরা রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তিনি বলেন, দল মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী, সোনালী গুহ-সহ বহু নেতাকে ছেঁটেছে। আর এই 'ছাঁটার রাজনীতি করতে গিয়ে দলটা আজ নিজেই ছেঁটে গেল।'
মদন মিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দল যদি মদনের বুদ্ধি ও পরামর্শকে গুরুত্ব দিত, তবে অনেক উপকার হত। জেল থেকে বেরোনোর পর মদন মিত্রকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া বা সংগঠন করতে না দেওয়াটা দলের মস্ত বড় ভুল ছিল। অভিষেকের নতুন ‘মুখপাত্র কালচার’কে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'লাল চুল, কানে দুল-- আমরা সবাই তৃণমূল, এই কনসেপ্টটাই একটা বড় ভুল ছিল।'
দলের বর্তমান সাংগঠনিক পদ বিলুপ্তি প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন-- 'আজকে বলছে সব কমিটি উঠিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু আদতে তৃণমূলের কমিটি আছেটা কী? ছাত্রনেতা বা যুবনেতাটাই বা কে? শুভেন্দু থাকতে কেন সায়নী ঘোষকে যুব সভানেত্রী করা হল, সে এখন কোথায়?'
নন্দীগ্রাম আন্দোলন ও অধিকারী পরিবারের ভূমিকা
নন্দীগ্রাম আন্দোলনে অধিকারী পরিবারের অবদানকে খাটো করে দেখার প্রবণতাকে তীব্র কটাক্ষ করে পার্থবাবু তাঁদের ‘ননসেন্স’ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, শিশির অধিকারী ও শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন বলেই রাজ্যে এত বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছিল। কোনো একক শক্তিতে নয়, বরং বহু দলের সংমিশ্রণে নন্দীগ্রাম আন্দোলন সফল হয়েছিল।
একই সঙ্গে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, মুসলিম ভোটব্যাংক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরে রাখতে পারেননি, সেই ভোট এবার পুরোপুরি কংগ্রেসে চলে যাবে। কারণ, এই ভোট আগেও কংগ্রেসের সাথে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।
অগণতান্ত্রিক উপায়ে ‘দল ভাঙানো’
দলে দলবদল ও পদবণ্টন নিয়েও অভিষেকের দিকে আঙুল তুলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী দলনেতা হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঋতব্রত মমতার প্রতি আস্থা দেখালেও অভিষেকের প্রতি আস্থা রাখেননি। তবে কোনো মতামত না নিয়ে একতরফাভাবে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা ঘোষণা করা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক।
তিনি অভিযোগ করেন, ডায়মন্ড হারবারে কোনও বিরোধী রাখতে না চাওয়ার হিংসা থেকেই ঋতব্রত বা দেবের মতো ‘পচা লোকেদের’ দলে এনেছে অভিষেক। এর পাশাপাশি উলুবেড়িয়া বা উত্তরবঙ্গের মতো জায়গায় কোনো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তৃণমূলের ‘সিম্বল’ বা প্রতীক ব্যবহার করে টিকিট দেওয়া হয়েছে।
পার্থ খোঁচা মেরে বলেন:
'তৃণমূলের সিম্বল ধরে রাখার মতো ক্ষমতা অভিষেকের নেই। ওটা শুধু মমতার হাতেই মানায়। তোমার পতাকা যাকে দাও, তাকে তারে বহিবারে দাও শকতি-- সেই শক্তি অভিষেকের নেই। অভিষেকের নেতৃত্বে কোনোদিন তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরবে না। শুভেন্দুকে আমি ১০০-তে ৮০ দিলে, অভিষেককে দেব ১০০-তে ৪০'
টাকা দিয়ে দল ভাঙানোর সংস্কৃতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, মুকুল রায় যখন এসব করতেন, তখনও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। বর্তমান দ্বিচারিতার নীতি তুলে ধরে তিনি বলেন, 'অভিষেকের পাশে থাকলে সেটা টাকা নিয়ে দল ভাঙানো নয়, কিন্তু কেউ অন্য দলে গেলে সেটা টাকা নিয়ে দল ভাঙানো? উল্টো কথা বললে গাঁজা কেস দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'
শুভেন্দুর প্রতি পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, 'শুভেন্দু যেন এটাকে ২০ ওভারের (টি-টোয়েন্টি) ম্যাচ ভেবে না খেলে। ও সংগঠন করে মাঠ থেকে উঠে আসা ছেলে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পাবে। আমাদের ১৫ বছরের সরকারের মধ্যে প্রায় ১৩-১৪ বছর ও মন্ত্রী ছিল। ও প্রতিটি জেলা চেনে এবং মন্ত্রিত্বের কাজ ভালো বোঝে।'
তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, দল যদি এই ‘ছাঁট মাল’দের বের করে দিয়ে সত্যিকারের সৎ ও সাহসী পুরনো কর্মীদের নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করতে পারে, তবেই তৃণমূল আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, অন্যথায় নয়।
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