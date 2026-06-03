Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Partha Chatterjee: অভিষেকের প্রতি অন্ধ স্নেহেই দলটাকে ডুবিয়েছেন মমতা: তৃণমূলের ‘ছেঁটে ফেলার’ নোংরা রাজনীতি সর্বনাশ করল-- বিস্ফোরক পার্থ

Partha Chatterjee: অভিষেকের প্রতি অন্ধ স্নেহেই দলটাকে ডুবিয়েছেন মমতা: তৃণমূলের ‘ছেঁটে ফেলার’ নোংরা রাজনীতি সর্বনাশ করল-- বিস্ফোরক পার্থ

Partha Chatterjee on TMC: নেত্রীর সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় কর্মীদের পাশে থাকতেন, তাঁদের মন বুঝতেন; কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সেসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং শুধু পরিবারকে বাঁচানো ছাড়া আর কিছুই করেননি। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 03, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:53 PM IST
Partha Chatterjee: অভিষেকের প্রতি অন্ধ স্নেহেই দলটাকে ডুবিয়েছেন মমতা: তৃণমূলের ‘ছেঁটে ফেলার’ নোংরা রাজনীতি সর্বনাশ করল-- বিস্ফোরক পার্থ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'পাক্কা ধান্দাবাজ বিরাট', 'সবচেয়ে স্লো সেঞ্চুরি করে'... বৈভবের বিস্ফোরক ভিডিয়ো
harsha bhogle28 min ago
2
partha chatterjee34 min ago
3
Kuwait airport attack1 hr ago
4
Tahsin Mohammed Jamshid2 hrs ago
5
Firhad Hakim2 hrs ago