Partha Chattopadhyay: বড় খবর! আদালতে বিস্ফোরক পার্থ চট্টোপাধ্যায়... অবশেষে বললেন...

SSC case: কোর্টের নির্দেশ, তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে পার্থকে। মোবাইল নম্বর তদন্তকারী অফিসারকে দিতে হবে। নিয়োগ দুর্নীতির অন্য একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জামিন দিলেও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, দাবি আইনজীবীদের।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 28, 2025, 07:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিচার প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত শেষ হয়, তার জন্য প্রয়োজনে নিজের হয়ে নিজেই সওয়াল করবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

ভার্চুয়ালি কোর্টে হাজির ছিলেন পার্থ। বিচারকের উদ্দেশ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই আর্জি করেন তিনি আজ। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার জন্য প্রয়োজনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজেই সওয়াল করবেন বলে জানা গিয়েছে। কারণ তিনি সম্প্রতি হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পর, প্রধান সাক্ষীদের পরীক্ষা করার জন্য দুই মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জামিনের শর্তাবলী পূরণ করতে বা নিজের হয়ে সওয়াল করতে চাইলে তা করতে পারেন। 

আদালতের নির্দেশ: সুপ্রিম কোর্ট ও পরে হাইকোর্ট পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জামিন দিয়েছে, তবে তার মুক্তি নির্ভর করছে দুই মাসের মধ্যে প্রধান সাক্ষীদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার উপর।

ব্যক্তিগত সওয়াল: এই পরিস্থিতিতে, বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার জন্য প্রয়োজনে তিনি নিজেই নিজের হয়ে সওয়াল করতে পারেন।

সাক্ষীদের পরীক্ষা: এই দুই মাসের মধ্যে যদি সাক্ষীদের পরীক্ষা শেষ না হয়, তাহলে তিনি নিজেই সওয়াল করে প্রক্রিয়াটি দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করতে পারেন। 

এর আগে শোনা গিয়েছিল, আড়াই বছর পর অবশেষে শাপমুক্তি! জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পুজোর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন পার্থ। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন মঞ্জুর। নির্দেশ বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের। যদিও এখনই পার্থর জেল মুক্তি নিয়ে সন্দিহান আইনজীবীরা। ২০২৩-এ অ্যারেস্ট করে সিবিআই। জানা গিয়েছে, ট্রায়াল কোর্টের বাইরে যেতে পারবেন না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও, কোনও অপরাধ মুলক কাজে যুক্ত হতে পারবেন না। কোর্টের নির্দেশ, তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে পার্থকে। মোবাইল নম্বর তদন্তকারী অফিসারকে দিতে হবে। নিয়োগ দুর্নীতির অন্য একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জামিন দিলেও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, দাবি আইনজীবীদের। গত ১৮ আগস্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে ১ মাসের মধ্যে চার্জ গঠন এবং ২ মাসের মধ্যে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। তারপরেই জেলমুক্তি ঘটবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। ফলে সেই প্রক্রিয়া শেষ হতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে জুলাই মাসে প্রথম স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় পার্থকে প্রথম গ্রেফতার করেছিল ইডি।

