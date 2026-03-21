BJP candidate protest Salt Lake: 'শমীক-শুভেন্দু প্রার্থীপদ বিক্রি করেছে', সল্টলেকে বিজেপি পার্টি অফিসে ফের বিক্ষোভ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিজেপিতে প্রার্থী অসন্তোষ অব্যাহত। ফের বিক্ষোভ সল্টলেকে পার্টি অফিসে। বিক্ষুদ্ধ কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, 'বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সুনীল বনশলের মতো নেতারা টাকা নিয়ে প্রার্থী করেছেন'।
এখনও বাকি ৩৮ আসন। প্রথম দফায় ১৪৪ আসনের পর এবার দ্বিতীয় দফায় ১১২ আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। যেদিন প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হয়, সেদিন রাতেই আলিপুরদুয়ারে বিজেপি পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালান বিজেপি কর্মী-সমর্থক। কারণ, ওই কেন্দ্রের প্রার্থী পরিতোষ দাসকে নাপসন্দ! ময়নাগুড়িতে প্রার্থী বদলের দাবিতে পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে চলে বিক্ষোভ।
এদিকে প্রার্থী বিক্ষোভে আঁচ খাস কলকাতায়ও। গতকাল শুক্রবার সল্টলেকে বিজেপি পার্টি বিক্ষোভ দেখান দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। সেই উত্তাপ বজায় থাকল আজ, শনিবারও। এদিন সকালে যথারীতি সল্টলেকে বিজেপি পার্টির বাইরে জড়ো হন দলের কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, যাঁদের প্রার্থী করা হয়েছে, তাঁরা স্থানীয় গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকী, অন্য দল থেকে এসেও অনেকে টিকিট পেয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে প্রার্থী বদলের দাবি তুলেছেন তাঁরা।
বেলেঘাটা , এন্টালী, খড়গপুর, গোসাবা, খণ্ডঘোষ , কুলপি সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে পছন্দ নয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদেরই। এদিন ব্যারাকপুর, চাঁপদানি, জগ্গদল, বীজপুর, নৈহাটিতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। ছাব্বিশে ব্য়ারাকপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী কৌস্তুভ বাগচি। জগদ্দলে টিকিট পেয়েছেন প্রাক্তন পুলিসকর্তা রাজেশ কুমারকে। বীজপুরে সুদীপ্ত দাস আর চাঁপদানিতে দিলীপ সিংহকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।
