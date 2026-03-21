BJP candidate protest Salt Lake: 'শমীক-শুভেন্দু প্রার্থীপদ বিক্রি করেছে', সল্টলেকে বিজেপি পার্টি অফিসে ফের বিক্ষোভ

BJP candidate protest Salt Lake:  বেলেঘাটা , এন্টালী, খড়গপুর, গোসাবা, খণ্ডঘোষ , কুলপি সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে পছন্দ নয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদেরই। এদিন ব্যারাকপুর,  চাঁপদানি, জগ্গদল, বীজপুর, নৈহাটিতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা।   

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 21, 2026, 05:35 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিজেপিতে প্রার্থী অসন্তোষ অব্যাহত। ফের বিক্ষোভ সল্টলেকে পার্টি অফিসে। বিক্ষুদ্ধ কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, 'বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সুনীল বনশলের মতো নেতারা টাকা নিয়ে প্রার্থী করেছেন'।

আরও পড়ুন:  TMC Candidate 2026: 'আমি তোলা তুলতে পারব না': প্রার্থীতালিকায় নাম বাদ পড়তেই তৃণমূল ছাড়লেন বড় নেত্রী, বিস্ফোরক বিধায়িকা

এখনও বাকি ৩৮ আসন। প্রথম দফায় ১৪৪ আসনের পর এবার দ্বিতীয় দফায় ১১২ আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। যেদিন প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হয়, সেদিন রাতেই আলিপুরদুয়ারে বিজেপি পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালান বিজেপি কর্মী-সমর্থক। কারণ, ওই কেন্দ্রের প্রার্থী পরিতোষ দাসকে নাপসন্দ! ময়নাগুড়িতে প্রার্থী বদলের দাবিতে পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে চলে বিক্ষোভ।

এদিকে প্রার্থী বিক্ষোভে আঁচ খাস কলকাতায়ও। গতকাল শুক্রবার সল্টলেকে বিজেপি পার্টি বিক্ষোভ দেখান দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। সেই উত্তাপ বজায় থাকল আজ, শনিবারও। এদিন সকালে যথারীতি সল্টলেকে বিজেপি পার্টির বাইরে জড়ো হন দলের কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, যাঁদের প্রার্থী করা হয়েছে, তাঁরা স্থানীয় গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকী, অন্য দল থেকে এসেও অনেকে টিকিট পেয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে প্রার্থী বদলের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

বেলেঘাটা , এন্টালী, খড়গপুর, গোসাবা, খণ্ডঘোষ , কুলপি সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে পছন্দ নয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদেরই। এদিন ব্যারাকপুর,  চাঁপদানি, জগ্গদল, বীজপুর, নৈহাটিতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা।  ছাব্বিশে ব্য়ারাকপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী কৌস্তুভ বাগচি। জগদ্দলে টিকিট পেয়েছেন প্রাক্তন পুলিসকর্তা রাজেশ কুমারকে। বীজপুরে সুদীপ্ত দাস আর চাঁপদানিতে দিলীপ সিংহকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

আরও পড়ুন:  TMC Candidate: খণ্ডঘোষে বড় খবর: কোনও প্রার্থী বদল হবে না-- জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি, তারপরই

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

RG Kar Hospital Lift Death Case: ফেটে যায় হৃদপিণ্ড-ফুসফুস-যকৃৎ, হাত-পা-পাঁজরের হাড় ভাঙা: ২৫ আঘাত শরীরে, আরজি কর লিফটকাণ্ডে হাড়হিম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট
.

পরবর্তী খবর

SIR Supplimentary List: সোমবারই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, আপনার নাম না থাকলে করতে হবে আপিল: কী ভ...