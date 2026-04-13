Kolkata Doctor Jai Shree Ram Post: চেম্বারে এসে জয় শ্রী রাম বললেই ফিজ়ে ৫০০ টাকা ছাড়, চিকিত্সায় ধর্ম জুড়ে বিতর্কে বিজেপিপন্থী বিশিষ্ট ডাক্তার
Kolkata Doctor Jai Shree Ram Post: একজন চিকিত্সক কীভাবে এমন পোস্ট করতে পারেন তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে। পাশাপাশি এনিয়ে সরব এক চিকিতসক সংগঠন
অয়ন শর্মা: ডাক্তাদের ফি-তে ছাড়। কীভাবে? শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। সোশ্য়াল মিডিয়ায় এক আজব পোস্ট করে সমালোচনার শিকার কলকাতার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা পি কে হাজরা। তাঁর ওই পোস্টের জেরে তাঁকে নোটিস পাঠিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশন। সমালোচনার ঝড় সোশ্যাল মিডিয়াতেও।
কী করেছেন ডাক্তার হাজরা? সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টার পোস্ট করেছেন ডাক্তার হাজরা। তাঁর ঘোষণা, চেম্বারে এসে 'জয় শ্রীরাম' বললেই কলসাটেশন ফি-তে ৫০০ টাকা ছাড়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে ডা হাজরা লিখেছেন, শ্রীরামের আশীর্বাদ নিয়ে চিকিত্সা ব্যবস্থাকে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে চেম্বারে এসে যারা জয় শ্রীরাম বলবেন তাদের ডাক্তারের ফি-তে বিশেষ ছাড়া পাবেন।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Former TMC Rajya Sabha MP Santanu Sen says, "Medical profession is a noble profession... Every doctor has to take an oath that they will treat everyone equally... This profession should not be viewed through a political or religious lens. A… pic.twitter.com/k4attRQREH
— ANI (@ANI) April 13, 2026
একজন চিকিত্সক কীভাবে এমন পোস্ট করতে পারেন তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে। পাশাপাশি এনিয়ে সরব এক চিকিতসক সংগঠন। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে দেশের বৃহত্তম অরাজনৈতিক চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (IMA)। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের নিজের পছন্দমতো রাজনৈতিক মতাদর্শ বা দলকে সমর্থন করার অধিকার থাকলেও, রোগীর ধর্ম বা রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবায় বৈষম্য করা চিকিৎসা নীতি ও পেশাগত আচরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ওই পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উক্ত ভাইরাল পোস্ট সম্পর্কে ৩ দিনের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা জমা দিতে। অন্যথায়,সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন সংবাদসংস্থাকে বলেন, “চিকিৎসা পেশা একটি মহৎ পেশা। প্রত্যেক চিকিৎসক শপথ নেন যে তারা সকল রোগীকে সমানভাবে চিকিৎসা করবেন। এই পেশাকে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা উচিত নয়। একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, যিনি বিজেপির পতাকা ও টুপি পরে আছেন, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন—যারা ‘জয় শ্রী রাম’ বলবেন, তারা ৫০০ টাকা ছাড় পাবেন। চিকিৎসকদের এভাবে রোগীদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ করা উচিত নয়। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করেছি। আজ এই বিষয় নিয়ে আমাদের একটি বৈঠকও রয়েছে।”
এদিকে, এত কিছুর পরও নিজের বক্তব্য অনড় ডাক্তার হাজরা। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, কোনও ধর্মীয় স্লোগান জয় শ্রীরাম নয়। এটি একেবারেই রাজনৈতিক স্লোগান। বিধানচন্দ্র রায় যদি চিকিৎসক হয়েও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, ডাঃ শান্তনু সেন যদি তৃণমূলের সাংসদ হতে পারেন, তবে আমার এই প্রচারে ভুল কোথায়? ডাক্তারিই বাইরেও নাগরিক হিসেবে অনেক কিছু করার অধিকার তার আছে।
