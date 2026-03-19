Kolkata Metro: ছুরি-শাবল-মদ-মাংস--সে সব না হয় ঠিক আছে, মেট্রোয় চারাগাছ নিয়ে কেন ওঠা যাবে না? ফতোয়া ঘিরে প্রশ্ন

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Kolkata Metro: স্ফোরক জিনিস নিয়ে ট্রেনে ওঠা যাবে না এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে মেট্রো রেল বলছে, বিস্ফোরকের মধ্যে ডিনামাইট, বাজি, গ্রেনেড, প্লাস্টিক বিস্ফোরক নিয়ে ওঠা যাবে না

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 19, 2026, 02:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোটা মোটা ব্যাগ নিয়ে মেট্রোতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি জানেনই না যে আপনার ব্যাগে থাকা অনেক জিনিস নিয়েই কলকাতা মেট্রোয় ওঠা যায় না। কেউ উঠে পড়েছেন ছেনি হাতুড়ি নিয়ে তো কেউ অন্যকিছু। এবার সেইসব নিষিদ্ধ জিনিসের তালিকা টাঙিয়ে দিল মেট্রো রেল যা নিয়ে আপনি সফর করতেই পারবেন না। 

গত কয়েক বছর অনেকটাই বেড়েছে কলকাতা মেট্রোর সাম্রাজ্য। চালু হয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো। মেট্রোর নিরাপত্তারক্ষীদের বক্তব্য়, অনেকসময় অনেকে স্ক্যানারে ধরা পড়ার ভয়ে তাদের ব্য়াগ ঢোকাতে চান না। যেমন অনেক সময় রাজমিস্ত্রীরা ছেনি, হাতুড়ি নিয়ে মেট্রো সফর করতে চান। কিন্তু তারা তাদের ব্যাগ চেক করান না। ফলে তাদের সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীদের বাকবিতন্ডা বেধে যায়। আরও অনেককিছু নিয়েই সমস্যা তৈরি হয়। সেইসব ঝক্কিঝামেলা কমাতে এবার কী কী জিনিস নিয়ে মেট্রোয় ওঠা যাবে না তার একটা তালিকা টাঙিয়ে দিল মেট্রো রেল। 

কী রয়েছে নিষিদ্ধ জিনিসের তালিকায়? কাঁচা মাংস, মদ, মাছ নিয়ে মেট্রোয় ওঠা যাবে না। সিল না করা চারাগাছ নিয়েও ওঠা নিষেধ। তরবারি, মাংস কাটার ছুরি, ৪ সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা ফলার ছুরি কাঁচি নিয়ে ওঠা যাবে না। 

বিস্ফোরক জিনিস নিয়ে ট্রেনে ওঠা যাবে না এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে মেট্রো রেল বলছে, বিস্ফোরকের মধ্যে ডিনামাইট, বাজি, গ্রেনেড, প্লাস্টিক বিস্ফোরক নিয়ে ওঠা যাবে না। এগুলি ছাড়াও যে কোনও ধরনের কুঠার,  শাবল, হাতুড়ি, কাটারি, করাত, স্ক্রু-ড্রাইভার নিষিদ্ধ। পেট্রোল, মদ, যে কোনও দাহ্য তরল, বড় ব্যাটারি নিয়ে মেট্রোয় ওঠা যাবে না। ফলে এসব ব্যাগে থাকলে ঝামলোয় না যাওয়াই ভালো। এতে জরিমানা ও কারাদণ্ড দুই-ই হতে পারে।

আরও কিছু জিনিস রয়েছে তাদেরও রাখা রয়েছে নিষিদ্ধের তালিকায়। যেমন তেজস্ক্রিয় পদার্থ, অ্যাসিড নিয়ে ওঠা যাবে না।   নিষ্ক্রিয়কারী রাসায়নিক এবং অন্যান্য বিপজ্জনক বস্তুর মধ্যে মেট্রোর নিষেধ রয়েছে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, অ্যাসিড, কাঁদানে গ্যাস। এছাড়াও  মৃতদেহ, কঙ্কাল, মানুষের শরীরের অংশ, মৃত প্রাণীর দেহাংশ নিয়েও ওঠা যাবে না। সিল না করা উদ্ভিদ, চারাগাছ, সিল না করা কাঁচা মাংস, মাছ ইত্যাদি নিয়েও মেচ্রোয় সফর করা যাবে না। ধরা পড়লে বড় শাস্তি। এদিকে, বহু নিত্যযাত্রীর অভিযোগ, চারাগাছের মতো এক নিরীহ বস্তু নিয়ে কেন ওঠা যাবে না, কী যুক্তি রয়েছে এর পেছন?

