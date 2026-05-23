Dumdum Mach Chor: ভোটের ফল বেরোতেই ঝিলে ঝাঁকে ঝাঁকে 'মাছ চোর', সর্বস্বান্ত পুরপ্রধান

Dumdum Mach Chor: বিধান বিশ্বাস বলেন, খবর নিলেই জানতে পারবেন, ছোটবেলা থেকেই আমার মাছের ব্যবসা। এটাই আমার জীবিকা
সৌমেন ভট্টাচার্য: 'মাছ চোর' বঙ্গে ভোটের আবহে যে কটা প্যারোডি বহুল চর্চিত তার মধ্যে এটা অন্যতম। এবার বাস্তবের মাটিতে দেখা মিলল মাছ চোরেদের। ভোটের ফল বের হতেই এদের দেখা মিলেছে উত্তর দমদমে। এনিয়ে পুলিসেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
চাঞ্চল্যকর এমন ঘটনা ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার নিমতায়। নিমতা ও বেলঘড়িয়ার সীমান্তকে ভাগ করে নন্দননগর নামে একটি অঞ্চল। বলা চলে ওই অঞ্চলের একটি ঝিল। সেই ঝিলে মাছ চাষ করেন উত্তর দমদম পুরসভার পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস।
বিধানবাবুর অভিযোগ, ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই তাঁর লিজ নেওয়া ওই ঝিলে ব্যাপক লুটপাট চালানো হচ্ছে। প্রথম কয়েকদিন তিনি চুপ ছিলেন। সূত্রের খবর,তার সেই ঝিলে ভেটকি,চিতল,রুই সব ধরনের মাছের চাষ করা হয়। পুরপ্রধানের অভিযোগ, প্রথম কয়েকদিন তিনি চুপ ছিলেন। কিন্তু দিন যত বাড়ে বাইরে থেকে লোক এসে ঝিলে লুটপাট চালাতে থাকে। শেষমেশ তিনি প্রশাসনের দারস্থ হন। রাজনীতির ময়দানে থাকা 'মাছ চোর'হেরে কার্যত বিদায় নিয়েছেন। এখন দেখার যারা সত্যিকারের মাছ চুরি করছে বলে অভিযোগ তারা কতদিনে প্রশাসনের হাতের বাইরে থেকে যায়।
বিধান বিশ্বাস বলেন, খবর নিলেই জানতে পারবেন, ছোটবেলা থেকেই আমার মাছের ব্যবসা। এটাই আমার জীবিকা। দমদমে শুধুমাত্র একটা ঝিল নয়, বহু ঝিল লুট করা হয়েছে। প্রায় ৮০ লাখ টাকার মাছ লুট করা হয়েছে। নিমতা থানায় এনিয়ে এফআইআর করেছি। আরও যেসব জায়গায় চিঠি দেওয়ার তা দেব। মালিকদের টাকা দিয়ে ঝিল লিজে নিয়েছি। বহু বছর ধরে চাষ করছি। উত্তর দমদমের সবাই জানে বিধান বিশ্বাসের মাছের ব্যবসা। যারা এসব করছে তাদের বলব রাজনৈতির বিরোধিতা থাকলে তা রাজনীতি দিয়ে মোকবিলা করো। কিন্তু যে দলেরই হোক না কেন কাউকে পেটে মারা উচিত নয়।
