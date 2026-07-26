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টানা ২ মাস খোঁজ মেলেনি, অবশেষে টাইগার হিলে উদ্ধার হয় কারগিল শহিদ ক্যাপ্টেন কণাদের ঝাঁঝরা দেহ

Captain Kanad Bhattarchyya: জন্ম থেকে মামার বাড়িতেই বেড়ে ওঠা জয়পুরিয়া কলেজের এই প্রাক্তনির স্বপ্ন ছিল, যুদ্ধ জিতে ফিরে এসে মা পূর্ণিমা দেবীর হাতে নিজের বীরত্বের পদক তুলে দেবেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 26, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:38 PM IST
টানা ২ মাস খোঁজ মেলেনি, অবশেষে টাইগার হিলে উদ্ধার হয় কারগিল শহিদ ক্যাপ্টেন কণাদের ঝাঁঝরা দেহ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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