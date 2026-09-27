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  • /সাধু-সন্তদের এরাজ্যে যারা অপমান করবে তাদের জেলে ঢোকানো হবে, সাফ বলে দিলেন মুখ্য়মন্ত্রী

'সাধু-সন্তদের এরাজ্যে যারা অপমান করবে তাদের জেলে ঢোকানো হবে', সাফ বলে দিলেন মুখ্য়মন্ত্রী

Suvendu Adhikari: শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখন খুলে গীতা পাঠ করুন। খুলে গীতা বিতরণ করুন। হনুমান চালিশা পাঠ করুন, শাঁখ বাজান, মৃদঙ্গ বাজান, খঞ্জনী বাজান, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র পাঠ করুন, কোনও ভয় নেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 27, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 04:14 PM IST
'সাধু-সন্তদের এরাজ্যে যারা অপমান করবে তাদের জেলে ঢোকানো হবে', সাফ বলে দিলেন মুখ্য়মন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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