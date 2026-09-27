'সাধু-সন্তদের এরাজ্যে যারা অপমান করবে তাদের জেলে ঢোকানো হবে', সাফ বলে দিলেন মুখ্য়মন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাধু সন্তদের অপমান করলেই জেল। সেই কাজ করে দেখিয়েছি। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বাঙ্গুর জাগরণ মঞ্চ আয়োজিত এগারো হাজার কন্ঠে পবিত্র "গীতা পাঠ" অনুষ্ঠানে সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছুদিন আগে লিলুয়াতে বাগেশ্বর বাবা এসেছিলেন। সন্ত-মহন্ত-মহারাজরা তাঁদের কথা বলবেন। সনাতন ধর্মের মহাত্ম প্রচার করবেন। এই দেশ স্বাধীন দেশ, বাবা সাহেব আম্বেদকরজির সংবিধান রয়েছে। যারা মানবেন তারা মানুন। যারা মানবেন না তা তাদের ব্যাপার। কিন্তু যেভাবে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর পুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছে, অপমান করা হয়েছে, এই কমিউনিস্ট ও মমতার জামাতি লোকজনের বিরুদ্ধে সরকার ব্য়বস্থা নিয়েছে। বিধানসভায় আমি সাফ বলে দিয়েছি, এখন বাংলায় যে সরকার রয়েছে সেই সরকার সাধু-সন্ত-মহারাজদের যারা অপমান করবে তাদের জেলে ঢোকানো হবে। সেই কাজই করেছি। ঘটনার দিন রাতেই যে ওঁর ছবি পুড়িয়েছিল তাকে গ্রেফতার করেছি।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখন খুলে গীতা পাঠ করুন। খুলে গীতা বিতরণ করুন। হনুমান চালিশা পাঠ করুন, শাঁখ বাজান, মৃদঙ্গ বাজান, খঞ্জনী বাজান, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র পাঠ করুন, কোনও ভয় নেই। মৌসম বদলে গিয়েছে, জমানাও বদলে গিয়েছে। টীকা, শিখা, ধুতি, তুলসী-এর এই সরকার। ভারত মাতাকে রক্ষা করার সরকার এটা। একদম ভয় পাবেন না। সবাইকে এক থাকতে হবে। আর যারা দেশের ভেতরে থেকে টুকরে টুকরে গ্যাং, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি বলবে, এদের বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকতে হবে। রাজ্যের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেড়শো জন লোক নিয়ে শ্রীরামপুরে বলেছেন 'আজাদি '। আরে আজাদি পাওয়া গিয়েছে ১৯৪৭ সালে। এরকম কথা যে বলবে তাকে রাষ্ট্রবাদী জনতা তুলে ফেলে দেওয়ার কাজ করবে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্কুলে স্কুলে পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম গাইছে তো? আমি বলে দিয়েছে, পিতৃপক্ষে কাঁচি নিয়ে বের হতে দেব না। মা দুর্গার আহ্বান হবে দেবীপক্ষে। সরকার বদলে গিয়েছে। বলে দিয়েছি, অষ্টমীর দিন মদের দোকান খোলা থাকবে না। বলে দিয়েছি, ডিজে বাজবে না। এই বাংলাকে বাঁচাতে হবে। জ্ঞানানন্দজিকে কথা দিচ্ছি, কুরুক্ষেত্রে এবার যে গীতা পাঠের অনুষ্ঠান হবে সেখানে রাজ্য সরকার প্যাভিলিয়ন তৈরি করবে। আপনার সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
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