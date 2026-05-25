/Petrol-Diesel Price Hike: এগিয়ে কলকাতা, শুক্র-মঙ্গল-শনি-সোম: গত ১০ দিনে ৪বার বাড়ল পেট্রল ও ডিজেলের দাম

Petrol Price Today in Kolkata: দেশজুড়ে আরও একবার সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়ল। লিটার প্রতি পেট্রলের দাম ২.৬১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ২.৭১ টাকা বৃদ্ধি পেল। গত ১০ দিনে এই নিয়ে মোট চারবার জ্বালানির দাম বাড়ানো হল।
অয়ন ঘোষাল: আবার জ্বালানির জ্বালা। শুক্র-মঙ্গল-শনি-সোম: গত ১০ দিনে ৪ বার বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। কলকাতায় আজ সকাল ৬ টা থেকে পেট্রল ১১৩ টাকা ৪৭ পয়সা। ডিজেল ৯৯ টাকা ৮২ পয়সা। শনিবার পেট্রোলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১১০ টাকা ৬৪ পয়সা। শনিবার ডিজেলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৯৭ টাকা ০২ পয়সা। চিন্তায় সাধারণ মানুষ।
বিদেশি বাজারে তেলের দাম যেভাবে রোজ বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশের তেল কোম্পানিগুলোও বারবার দাম বাড়াচ্ছে। মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে এই নিয়ে চারবার দাম বাড়ানো হলো। এবার এক ধাক্কায় ২ টাকা বাড়ার কারণে সাধারণ মানুষের দৈনিক খরচের ওপর বড় চাপ পড়ল।
শুধু কলকাতা নয়, দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরগুলোতেও পেট্রল-ডিজেলের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে ডিজেলের দাম বাড়ার কারণে লরি বা ট্রাকের ভাড়া অনেক বেড়ে যাবে। আর লরি ভাড়া বাড়লে বাজারে শাকসবজি, ফলমূল, চাল-ডাল থেকে শুরু করে প্রতিদিনের সব দরকারি জিনিসের দামও অনেক বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
একনজরে দেখে নিন পেট্রল-ডিজেলের নতুন রেট:
কলকাতা: কলকাতায় পেট্রলের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। প্রতি লিটারে ২.৮৭ টাকা বাড়ার পর কলকাতার নতুন দাম ১১৩.৫১ টাকা।
মুম্বই: মুম্বইতে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ২.৭২ টাকা বেড়েছে। এর ফলে নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ১১১.২১ টাকা।
চেন্নাই: চেন্নাইতে পেট্রলের দাম ২.৪৬ টাকা বাড়ানো হয়েছে। নতুন দাম ১০৭.৭৭ টাকা।
দিল্লি: দেশের রাজধানী দিল্লিতে পেট্রলের দাম ২.৬১ টাকা বাড়ার পর নতুন দাম হয়েছে ১০২.১২ টাকা।
ডিজেলের দাম বাড়ার কারণে কলকাতায় এটি প্রায় ১০০ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।
কলকাতা: কলকাতায় ডিজেলের দাম ২.৮০ টাকা বেড়েছে, নতুন দাম ৯৯.৮২ টাকা।
চেন্নাই: চেন্নাইতে ডিজেলের দাম ২.৫৭ টাকা বাড়ার পর নতুন দাম ৯৯.৫৫ টাকা।
মুম্বই: মুম্বইতে ডিজেলের দাম বেড়েছে ২.৮১ টাকা, নতুন দাম ৯৭.৮৩ টাকা।
দিল্লি: দিল্লিতে ডিজেলের দাম ২.৭১ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৫.২০ টাকা।
উল্লেখ্য, গত ১৫ মে দেশ জুড়ে এক ধাক্কায় লিটার প্রতি তিন টাকা বেড়ে গিয়েছিল পেট্রলের দাম। তারপর আবার বাড়ে ১৯ মে। সেদিন বাড়ে আরও ৯০ পয়সা। এরপর ২৩ মে, শনিবার ফের ৮৭ পয়সা মূল্য বৃদ্ধি হয়। সোমবারের মূল্যবৃদ্ধির পর দেশে গত ১০ দিনে সাত টাকারও বেশি মহার্ঘ হয়ে গেল পেট্রল।
