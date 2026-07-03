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মিড ডে মিলের দায়িত্ব কি ইসকনেরই? তা হলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কী হবে? বাচ্চাদের মেনুতে ডিম না রাজমা? হাইকোর্টের বিশাল রায়

Calcutta High Court on Mid Day Meal verdict: বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনানির আগে কিছু সময় চেয়ে নেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র। তাঁর সেই আবেদনের ভিত্তিতে আদালত আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 03, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:46 PM IST
মিড ডে মিলের দায়িত্ব কি ইসকনেরই? তা হলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কী হবে? বাচ্চাদের মেনুতে ডিম না রাজমা? হাইকোর্টের বিশাল রায়
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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