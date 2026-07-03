/মিড ডে মিলের দায়িত্ব কি ইসকনেরই? তা হলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কী হবে? বাচ্চাদের মেনুতে ডিম না রাজমা? হাইকোর্টের বিশাল রায়

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতার প্রাথমিক স্কুলগুলির মিড-ডে মিল (Mid-Day Meal) প্রকল্পের মেনুতে বড় বদল এনেছে রাজ্য সরকার। ডিম ও মাছের মতো প্রোটিনসমৃদ্ধ আমিষ খাবারের পরিবর্তে এখন থেকে পড়ুয়াদের রাজমা ও ডাল খেতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এই মিড-ডে মিল রান্নার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংস্থা 'ইসকন'-এর হাতে। সরকারের এই জোড়া সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) দায়ের হয়েছে একটি জনস্বার্থ মামলা (PIL)।
বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনানির আগে কিছু সময় চেয়ে নেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র। তাঁর সেই আবেদনের ভিত্তিতে আদালত আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।
আবেদনকারীর পক্ষ থেকে দায়ের করা এই মামলায় মূলত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এর পিছনে কোনও অস্বচ্ছতা বা গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার আর্জি জানানো হয়েছে।
শিশুদের পুষ্টির ঘাটতি: মামলাকারীর অভিযোগ, বেড়ে ওঠা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ডিম অত্যন্ত জরুরি। এতে উচ্চ জৈবমানসম্পন্ন প্রোটিন, ভিটামিন বি-১২, ভিটামিন ডি, আয়রন ও কোলিনের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে। মিড-ডে মিলের মেনু থেকে ডিম ও মাছ বাদ দিয়ে বাচ্চাদের দরকারি পুষ্টিগুণ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা: এতদিন ধরে কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের রান্নার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাজ্যের হাজার হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self-Help Groups) নিম্ন আয়ের মহিলারা। রাঁধুনি, সহায়ককর্মী ও পরিবহণকর্মীদের একটি বড় অংশ এই প্রকল্পের মাধ্যমেই প্রথমবার নিয়মিত উপার্জনের মুখ দেখেছিলেন। পুরো ব্যবস্থাটি একটি মাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে কেন্দ্রীভূত করার ফলে এই বিপুল সংখ্যক মহিলা এক ধাক্কায় কর্মহীন হয়ে পড়বেন এবং তাঁদের জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।
পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিমের বিকল্প হিসেবে সয়াবিন, পনির বা রাজমা দিয়ে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব হলেও বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। রাজ্যের অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের শিশুদের কাছে ডিম একটি অত্যন্ত পরিচিত, সুস্বাদু ও সহজে গ্রহণযোগ্য খাদ্য।
অন্য দিকে, রাজমা বা ডাল জাতীয় খাবার পশ্চিমবঙ্গের বহু শিশুর দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের অংশ নয়। ফলে জোর করে এই খাবার চালু করলে শিশুরা তা আনন্দের সঙ্গে নাও খেতে পারে, যা পুষ্টির মূল লক্ষ্যকেই ব্যর্থ করবে এবং খাবারের অপচয় বাড়াবে।
সরকারি অবস্থান:
উল্লেখ্য, স্কুলপড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে দরকারি প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে রাজ্য বাজেটে প্রাথমিকে মিড-ডে মিলের মাথাপিছু বরাদ্দ ৬ টাকা ৭৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কলকাতা পুরসভা এলাকার স্কুলে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসকনকে। আবেদনকারীর দাবি, এই সিদ্ধান্তের ফলে শুধু যে হাজার হাজার মহিলার কর্মসংস্থান ও অভিজ্ঞতা হারিয়ে যাবে তা নয়, বরং বিদ্যালয়কেন্দ্রিক সামাজিক অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসরও নষ্ট হবে। এখন দেখার, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের রুটিরুজি এবং শিশুদের পুষ্টির এই অধিকারের লড়াইয়ে আগামী মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
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