/বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে হাইকোর্টের বড় আপডেট: যে পুলিস গুলি চালায়, সে তদন্ত করবে কী ভাবে? দায়ের জনস্বার্থ মামলা

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা হাইকোর্টে বারুইপুর এনকাউন্টার কাণ্ড নিয়ে আইনি জট আরও ঘনীভূত। রাজ্য পুলিসের এনকাউন্টারের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কোনও তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে এই ঘটনার রহস্যভেদ করার দাবি তাঁর। এই নিয়ে জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট।
মূল বক্তব্য ও আইনি যুক্তি
মামলাকারীর পক্ষে বিশিষ্ট আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী আদালতে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন-- 'যে পুলিসের গুলিতে বা যে পুলিস টিমের বিরুদ্ধে এনকাউন্টারের অভিযোগ উঠেছে, সেই একই পুলিস কী ভাবে নিজের তদন্ত নিজে করতে পারে?'
আইনি নীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি জানান, অভিযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট পুলিস বাহিনীর হাত থেকে তদন্তের দায়িত্ব ছিনিয়ে নিয়ে কোনও নিরপেক্ষ ও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে হস্তান্তর না করলে সত্য সামনে আসবে না।
একের পর এক জনস্বার্থ মামলা
উল্লেখ্য, বারুইপুর এনকাউন্টারকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলির মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এদিনের মামলাটি যুক্ত হওয়ার পর এই এনকাউন্টার কাণ্ডে হাইকোর্টে মোট জনস্বার্থ মামলার (PIL) সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৪-এ। প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকা মামলাগুলি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, পুলিসের পেশ করা প্রাথমিক বিবরণ বা এনকাউন্টার তত্ত্ব সহজে মেনে নিতে নারাজ ক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ।
হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে এই চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানি গ্রহণ করা হয়। ডিভিশন বেঞ্চের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এনকাউন্টারের ঘটনায় রাজ্য সরকারের জমা দেওয়া মূল রিপোর্ট এবং পুলিসের অবস্থান খতিয়ে দেখার পরই আদালত পরবর্তী পদক্ষেপ কিংবা পর্যবেক্ষণ জানাবে।
ইতোমধ্যেই পূর্বে দায়ের করা অন্যান্য জনস্বার্থ মামলাগুলির প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছিল ডিভিশন বেঞ্চ। সেই সমস্ত রিপোর্ট পর্যালোচনার পর আদালত কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই নজর রাখছে ওয়াকিবহাল মহল।
আগামী শুনানি
হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী ১৮ আগস্ট এই সংক্রান্ত সমস্ত মামলার পরবর্তী যৌথ শুনানি ধার্য করা হয়েছে। আদালতের এই কড়া অবস্থানের পর এনকাউন্টার কাণ্ডে রাজ্য সরকারের পেশ করা রিপোর্ট কতটা যুক্তিগ্রাহ্য হয় এবং হাইকোর্ট তদন্তের দায়িত্ব অন্য সংস্থাকে দেয় কিনা--তা এখন বিচারবিভাগীয় আলোচনার কেন্দ্রে।
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