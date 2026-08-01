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বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে হাইকোর্টের বড় আপডেট: যে পুলিস গুলি চালায়, সে তদন্ত করবে কী ভাবে? দায়ের জনস্বার্থ মামলা

Baruipur Encounter: আইনি নীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি জানান, অভিযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট পুলিস বাহিনীর হাত থেকে তদন্তের দায়িত্ব ছিনিয়ে নিয়ে কোনও নিরপেক্ষ ও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে হস্তান্তর না করলে সত্য সামনে আসবে না।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 01, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:31 PM IST
বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে হাইকোর্টের বড় আপডেট: যে পুলিস গুলি চালায়, সে তদন্ত করবে কী ভাবে? দায়ের জনস্বার্থ মামলা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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