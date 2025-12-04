Kolkata Pilot Mysterious Death: ট্যাবের পিছনে লেখা 'LOST'! মেধাবী পড়ুয়া-উদীয়মান পাইলটের ভয়ংকর 'রহস্যমৃত্যু' কলকাতায়...

Kolkata Pilot Mysterious Death: ট্যাবের পিছনে লেখা 'LOST'! মেধাবী পড়ুয়া-উদীয়মান পাইলটের ভয়ংকর 'রহস্যমৃত্যু' কলকাতায়...
Pilot Mysterious Death at Girish park in Kolkata: পুরনো বাড়িতে গিয়ে আর ফেরে না ছেলে! সবে পুজোর পর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিজের বাড়িতে ফিরেছিল ছেলে। ফেব্রুয়ারিতে আবার ফিরে যাওয়ার আগেই সব শেষ...
অয়ন ঘোষাল: উদীয়মান পাইলটের 'রহস্যমৃত্য়ু' গিরিশ পার্কে (Kolkata Pilot Mysterious Death)! বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে নিজেদের ২৬২ নম্বর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর বাড়িতে যাওয়ার পর আর খোঁজ নেই শিক্ষানবীশ পাইলটের! শেষে গভীর রাতে পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার উদীয়মান পাইলট সৌমাদিত্য কুণ্ডুর (২১) ঝুলন্ত নিথর দেহ (Soumaditya Kundu)। পুজোর পর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছিল নিজের বাড়িতে। ফের যাওয়ার কথা ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। এদিকে তাঁর ট্যাবের পিছনে লেখা "LOST"। কীসের ইঙ্গিত এই "LOST"? বুঝতেই পারছেন না মেধাবী তরুণের বাবা-মা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকায় পাইলটের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন ২১ বছরের সৌমাদিত্য। বিদেশে পাইলট প্রশিক্ষণ নেওয়া ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু গিরিশ পার্কে (Girish Park)। কিছুদিন আগেই দেশে ফিরেছিলেন। আবার ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরে যেতেন সৌমাদিত্য। কিন্তু তার আগেই এই ঘটনায় হতভম্ব পরিবার (Kolkata Pilot Mysterious Death)। সাউথ আফ্রিকার পিটোরিয়াতে গত এক বছর ধরে অ্যভিয়েশনের কোর্স করছিলেন সৌমাদিত্য। পাইলটের ট্রেনিং করছিলেন। বুধবার বিকেল ৪টে নাগাদ মধু রায় লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সৌমাদিত্য। গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের পাশে তাঁদের পুরনো বাড়িতে ওঠেন।
বিকেল থেকে ফোনের পর ফোন করে বাবা-মা সৌমাদিত্যকে ফোনে না পেয়ে গিরিশ পার্কের পুরনো বাড়িতে আসেন। তারপর পুরনো বাড়ির দরজা ভেঙে সৌমাদিত্যর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান (Kolkata Pilot Mysterious Death)। পরে রাতে দেহ উদ্ধার করে গিরিশ পার্ক থানার পুলিস। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে সৌমাদিত্যের দেহ। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিস। কিন্তু, কেন আত্মঘাতী হলেন সৌমাদিত্য? কীসের জন্য? খতিয়ে দেখছে গিরিশপার্ক থানার পুলিস।
এই ঘটনার নেপথ্যে কি সম্পর্কের টানাপোড়েন? পরিবারের অনুমান, ব্যক্তিগত স্তরে কোনও সমস্যা কিংবা বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই হয়তো আত্মঘাতী হয়েছে সৌমাদিত্য। যদিও কুণ্ডু পরিবারের পারিবারিক বন্ধু সোমা অধিকারীর দাবি, সৌমাদিত্যর দেহ যখন উদ্ধার হয়, তখন নাকি চেয়ারে বসা অবস্থায় গলায় দড়ি ছিল! তাই তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের মনে হচ্ছে না এটা নিছক আত্নহত্যা।' সব মিলিয়ে কলকাতার উদীয়মান পাইলটের 'রহস্যমৃত্য়ু'তে ধোঁয়াশা ছড়িয়েছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
