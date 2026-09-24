'আমার আর মন্ত্রীমশাইয়ের খুব ভালো সম্পর্ক', নিউটাউনে ভূমিপুজোয় এসে উচ্ছ্বসিত বিধায়ক!

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: 'বিরোধিতা কিছু নেই তো! আমার এলাকায় এত বড় হাসপাতালের উদ্যোগ হচ্ছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব না'? আদানি আরোগ্য নিকেতনের ভূমিপুজো অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এবার সুর নরম রাজারহাট-নিউটাউনের বিজেপি বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়ার। বললেন, 'আমার আর মন্ত্রীমশাইয়ের খুব ভালো সম্পর্ক। কিছুটা সন্দেহের দিকে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, এটা সম্পূর্ণ ভুল'।
পীষূষ বলেন, 'সমস্যা কোনওদিন ছিলই না। এটারই নাম পরিবর্তন। আগের মানুষ লুকিয়ে কথা বলতেন। নেতারা কথা শুনতেন না। এখন মানুষের কাছে গিয়ে বিধায়করা মন্ত্রীরা কথা শুনছে। সেদিনও যেটা ঘটেছে দমদম পার্কে, আপনার সবাই জানেন, ওটা আমার আদিবাড়ি, ওখান থেকে রাজনীতি শুরু করেছি। দমদম পার্কে অনুষ্ঠানে আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। আমি ওখানে গিয়েছিল, ক্যামেরায় যেটা দেখা যাচ্ছে সবটা সত্য়ি হতে পারে না। আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে কিছু কথা বলতে গিয়েছিলাম। মন্ত্রীমশাই যেহেতু আমি বিধায়ক, আমাকে বারবার মঞ্চে আসতে বলছিলেন। আর কিছু নয়। আমরা একটি পরিবার। কোনও সমস্য়া নেই'।
মঙ্গলবারের ঘটনা। সেদিন সন্ধ্যায় ধারণ মানুষের অভাব–অভিযোগ শোনার জন্য দমদম পার্কে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় বিধায়ক, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সেই সভায় আচমকাই হাজির হন রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ। এরপরই ঘটে ছন্দপতন!
স্বাস্থ্য বারবার অনুরোধ করলেও প্রথম মঞ্চে উঠতে রাজি হননি বিধায়ক। শেষে যখন মঞ্চে ওঠেন, তখন এলাকা দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য, সিন্ডিকেট নিয়ে সরব হন পীষূষ। স্বাভাবিক কারণেই অস্বস্তিতে পড়েন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বস্তুত, জনসমক্ষ স্বীকারও করে নেন যে, এলাকায় তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে তাঁর কাছে। বলেন, 'কোথাও বলব না যে আমার এখানে সব ভালো চলছে। কী খারাপ হচ্ছে, তা শুনতেই আমি এসেছি। যে অভিযোগগুলি আমাদের কাছে এসেছে, তার ৯০ শতাংশ চিঠিতেই অভিযোগকারীরা নাম প্রকাশ করতে চাননি। এর অর্থ একটাই— আমরা এখনও সাধারণ মানুষের মনে পুরোপুরি ‘ভয় আউট, ভরসা ইন’ করতে পারিনি'। সঙ্গে কড়া বার্তা, 'প্রকাশ্যেই বলছি, খাচ্ছি না, খাব না, খেতে দেবও না'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)