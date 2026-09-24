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'আমার আর মন্ত্রীমশাইয়ের খুব ভালো সম্পর্ক', নিউটাউনে ভূমিপুজোয় এসে উচ্ছ্বসিত বিধায়ক!

Piyush Kanoria:  'দমদম পার্কে অনুষ্ঠানে আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। আমি ওখানে গিয়েছিল, ক্যামেরায় যেটা দেখা যাচ্ছে সবটা সত্য়ি হতে পারে না। আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে কিছু কথা বলতে গিয়েছিলাম'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 24, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:05 PM IST
'আমার আর মন্ত্রীমশাইয়ের খুব ভালো সম্পর্ক', নিউটাউনে ভূমিপুজোয় এসে উচ্ছ্বসিত বিধায়ক!
Image Credit: নিউটাউনে ভূমিপুজোয় এসে উচ্ছ্বসিত বিধায়ক!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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