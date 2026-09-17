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‘নতুন অধ্যায়ের সূচনা’, ৭৬-এ মোদী! জন্মদিনে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, বাংলায় কী কী কর্মসূচি?

PM Modi Birthday: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি মোদীর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’, পাশাপাশি পালিত হবে অন্নপূর্ণা দিবস। কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, ১০৮ মিটারের ‘ভারত মণ্ডল’ এবং নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানও রয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 17, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:07 AM IST
‘নতুন অধ্যায়ের সূচনা’, ৭৬-এ মোদী! জন্মদিনে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, বাংলায় কী কী কর্মসূচি?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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