/‘নতুন অধ্যায়ের সূচনা’, ৭৬-এ মোদী! জন্মদিনে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, বাংলায় কী কী কর্মসূচি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১৭ সেপ্টেম্বর মোদীর ৭৬তম জন্মদিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গেও একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে মাসব্যাপী ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ চালানোর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জন্মদিন উপলক্ষে শুভেন্দু অধিকারীর শুভেচ্ছাবার্তার মূল বক্তব্যে উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পথচলার প্রসঙ্গ।
২০২৬ সালে মোদীর প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে—এই বিষয়টিকেও বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে রাজ্যের কর্মসূচিতে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে এই কর্মসূচি মাসজুড়ে চলার কথা। রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে চিকিৎসা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের মতো কর্মসূচি এর অংশ।
এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আপনাকে শুভ জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আপনার নিরলস কর্মনিষ্ঠা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমাদের দেশ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও গৌরবের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে আমি আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি। আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতবর্ষ আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠুক।'
‘আশীর্বাদের প্রদীপ’, জ্বলবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে
মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে প্রদীপ জ্বালানোর কর্মসূচিও রয়েছে। ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’ নামে এই উদ্যোগে বাড়ি, প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থানগুলিতে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। কলকাতাতেও বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। গঙ্গার তীরে সূর্যাস্তের পর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের কর্মসূচি হবে। পাশাপাশি কলকাতার বিভিন্ন সরকারি ও ঐতিহ্যবাহী ভবন এবং কালীঘাট মন্দির প্রদীপ দিয়ে সাজানোর কথা জানানো হয়েছে।
তৈরি হবে ১০৮ মিটারের ‘ভারত মণ্ডল’
১৭ সেপ্টেম্বরের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে ১০৮ মিটার দীর্ঘ ‘ভারত মণ্ডল’। প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে এই বিশেষ রঙ্গোলি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও ‘বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা’-র আওতায় বাইক ও সাইকেল মিছিল, সেবা যাত্রা, সেবাসেতু যাত্রা এবং রঙ্গোলি যাত্রার মতো কর্মসূচির কথা জানানো হয়েছে। স্কুল পড়ুয়াদের নিয়েও কর্মসূচি রয়েছে। ‘বিকশিত ভারত’ নিয়ে অঙ্কন, প্রবন্ধ, রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনের কথা জানানো হয়েছে।
জন্মদিনে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’
মোদীর জন্মদিনেই পশ্চিমবঙ্গে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’ পালনের ঘোষণা আগেই করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের নিয়ে কর্মসূচি হবে। কলকাতাতেও বড় জমায়েতের পরিকল্পনার কথা তিনি জানিয়েছিলেন। অন্নপূর্ণা যোজনায় যোগ্য মহিলাদের মাসে ৩,০০০ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বরকে কেন্দ্র করে সেই প্রকল্পের উপভোক্তাদের নিয়েও বিশেষ কর্মসূচি রাখা হয়েছে।
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে কেন সরকারি অনুষ্ঠান নয়?
মোদীর জন্মদিনে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচি থাকলেও নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও অনুষ্ঠান হবে না বলে জানানো হয়েছে। কারণ, এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন সামনে থাকায় আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর রয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ বা রাজনৈতিক দলের তরফে ব্যক্তিগতভাবে কোনও উদযাপন হলে তা আলাদা বিষয় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সব মিলিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে শুভেচ্ছা, সেবা কর্মসূচি, অন্নপূর্ণা দিবস এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন—একাধিক আয়োজন থাকছে। আর এই গোটা কর্মসূচির কেন্দ্রে রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষিত ‘সেবা সংকল্প অভিযান’।