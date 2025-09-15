PM Modi in Kolkata: শহরে প্রধানমন্ত্রী! নিরাপত্তার কড়া ঘেরাটোপে মহানগরী! একাধিক পথে নজরদারি, বন্ধ রাস্তা...
PM Modi in Kolkata: শহরে প্রধানমন্ত্রী থাকায় সোমবার সকাল থেকেই রাজভবন, রেড রোড,ফোর্ট উইলিয়াম,খিদিরপুর রোডে বিশেষ নজরদারি। রাজভবন থেকে ফোর্ট উইলিয়াম এবং ফোর্ট উইলিয়াম থেকে রেসকোর্স হেলিপ্যাড যাওয়ার রাস্তায় মোদীর কনভয় আসার ২ ঘণ্টা আগে থেকেই থাকছে ম্যানুয়াল কর্ডন।
অয়ন ঘোষাল: শহরে প্রধানমন্ত্রী (PM Modi in Kolkata)। ঠাসা কর্মসূচি তাঁর। কিন্তু সোমবার বৃষ্টিআপ্লুত সকাল থেকেই নরেন্দ্র মোদীর কর্মসূচি কি বিঘ্নিত হবে? আর্মড ফোর্স (The Armed Forces) শহরে আয়োজন করেছে কমবাইন্ড কমান্ডারস কনফারেন্স (সিসিসি) (the Combined Commanders Conference (CCC) 2025 in Kolkata)। সেই উপলক্ষ্যেই মূলত শহরে এসেছেন মোদী।
আরও পড়ুন: Shani with Sun: বুধে বদল! শনি-রবির অশুভ সংযোগ! পিতাপুত্রযোগে ঘোর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে এই রাশির জীবনে! বিশ্বকর্মায়...
তিলোত্তমায় মোদীজি
এদিকে শহরে প্রধানমন্ত্রী থাকায় আজ, সোমবার ১৫ সেপ্টেম্বরে সকাল ৭ টা ৩০ থেকে রাজভবন, রেড রোড,ফোর্ট উইলিয়াম,খিদিরপুর রোডে বিশেষ নজরদারি পুলিসের। রাজভবন থেকে ফোর্ট উইলিয়াম এবং ফোর্ট উইলিয়াম থেকে রেসকোর্স হেলিপ্যাড যাওয়ার রাস্তায় মোদীর কনভয় আসার ২ ঘণ্টা আগে থেকেই থাকছে ম্যানুয়াল কর্ডন। সকাল ৮ টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত রাজভবন এবং আকাশবাণী-সংলগ্ন রাস্তা, রেড রোড-সহ ৩টি রাস্তায় ভারী যাত্রীবাহী এবং সমস্ত রকম পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাজভবন থেকে কনভয় বেরিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম পৌঁছনোর ৪৫ মিনিট আগে থেকে কনভয় ফোর্ট উইলিয়াম হয়ে আরসিজিসি পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুয়ায়ী সম্পূর্ণ ট্র্যাফিক ব্লক।
নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি
প্রসঙ্গত প্রোটোকল মেনেই প্রধানমন্ত্রীর গোটা যাত্রাপথে হেড কোয়ার্টারের তরফে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি থাকছে। দায়িত্বে থাকছেন জয়েন্ট সিপি, এসি ও ওসি পদ মর্যাদার ২১ আধিকারিক। রুট অফ লাইনে ডিজিট্যাল সার্ভিলেন্স। রুট সিকিউরিটির দায়িত্বে ১০০ পুলিস আধিকারিক এবং ৫০০ পুলিসকর্মী।
আরও পড়ুন: RBI New Holiday Rule: ব্যাংকের ছুটি নিয়ে বিগ নিউজ! এবার থেকে ব্যাংকে 'ফাইভ-ডে উইক'? প্রতি সপ্তাহেই শনি-রবি বন্ধ থাকবে ব্যাংক?
শেষ সফর
কলকাতায় তাঁর সর্বশেষ সফরটি প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন গত ২২ অগাস্ট। সেসময়ে প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজের প্রজেক্ট উদ্বোধন করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কলকাতা মেট্রোর থ্রি-স্ট্রেচ খুলে দেওয়া। সেসময় প্রধানমন্ত্রী একটি রাজনৈতিক সভাতেও উপস্থিত হয়েছিলেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)