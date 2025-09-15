English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
PM Modi in Kolkata: শহরে প্রধানমন্ত্রী! নিরাপত্তার কড়া ঘেরাটোপে মহানগরী! একাধিক পথে নজরদারি, বন্ধ রাস্তা...

PM Modi in Kolkata: শহরে প্রধানমন্ত্রী থাকায় সোমবার সকাল থেকেই রাজভবন, রেড রোড,ফোর্ট উইলিয়াম,খিদিরপুর রোডে বিশেষ নজরদারি। রাজভবন থেকে ফোর্ট উইলিয়াম এবং ফোর্ট উইলিয়াম থেকে রেসকোর্স হেলিপ্যাড যাওয়ার রাস্তায় মোদীর কনভয় আসার ২ ঘণ্টা আগে থেকেই থাকছে ম্যানুয়াল কর্ডন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 15, 2025, 08:34 AM IST
অয়ন ঘোষাল: শহরে প্রধানমন্ত্রী (PM Modi in Kolkata)। ঠাসা কর্মসূচি তাঁর। কিন্তু সোমবার বৃষ্টিআপ্লুত সকাল থেকেই নরেন্দ্র মোদীর কর্মসূচি কি বিঘ্নিত হবে? আর্মড ফোর্স (The Armed Forces) শহরে আয়োজন করেছে কমবাইন্ড কমান্ডারস কনফারেন্স (সিসিসি) (the Combined Commanders Conference (CCC) 2025 in Kolkata)। সেই উপলক্ষ্যেই মূলত শহরে এসেছেন মোদী।

তিলোত্তমায় মোদীজি

এদিকে শহরে প্রধানমন্ত্রী থাকায় আজ, সোমবার ১৫ সেপ্টেম্বরে সকাল ৭ টা ৩০ থেকে রাজভবন, রেড রোড,ফোর্ট উইলিয়াম,খিদিরপুর রোডে বিশেষ নজরদারি পুলিসের। রাজভবন থেকে ফোর্ট উইলিয়াম এবং ফোর্ট উইলিয়াম থেকে রেসকোর্স হেলিপ্যাড যাওয়ার রাস্তায় মোদীর কনভয় আসার ২ ঘণ্টা আগে থেকেই থাকছে ম্যানুয়াল কর্ডন। সকাল ৮ টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত রাজভবন এবং আকাশবাণী-সংলগ্ন রাস্তা, রেড রোড-সহ ৩টি রাস্তায় ভারী যাত্রীবাহী এবং সমস্ত রকম পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাজভবন থেকে কনভয় বেরিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম পৌঁছনোর ৪৫ মিনিট আগে থেকে কনভয় ফোর্ট উইলিয়াম হয়ে আরসিজিসি পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুয়ায়ী সম্পূর্ণ ট্র্যাফিক ব্লক। 

নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি

প্রসঙ্গত প্রোটোকল মেনেই প্রধানমন্ত্রীর গোটা যাত্রাপথে হেড কোয়ার্টারের তরফে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি থাকছে। দায়িত্বে থাকছেন জয়েন্ট সিপি, এসি ও ওসি পদ মর্যাদার ২১ আধিকারিক। রুট অফ লাইনে ডিজিট্যাল সার্ভিলেন্স। রুট সিকিউরিটির দায়িত্বে ১০০ পুলিস আধিকারিক এবং ৫০০ পুলিসকর্মী।

শেষ সফর

কলকাতায় তাঁর সর্বশেষ সফরটি প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন গত ২২ অগাস্ট। সেসময়ে প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজের প্রজেক্ট উদ্বোধন করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কলকাতা মেট্রোর থ্রি-স্ট্রেচ খুলে দেওয়া। সেসময় প্রধানমন্ত্রী একটি রাজনৈতিক সভাতেও উপস্থিত হয়েছিলেন। 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
PM modi in kolkataPM Modi to inaugurate Combined Commanders ConferenceDefence Minister Rajnath SinghNational Security Adviser Ajit DovalThe Armed ForcesCombined Commanders Conference (CCC) 2025 in Kolkatalast visit to Kolkata on August 22
