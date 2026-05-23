/Job Recruitment: ৫১ হাজার চাকরি, বিরাট ঘোষণা মোদীর, জয়েনিং লেটার কোন কোন দফতরে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে শুরু থেকে এই পর্যন্ত ১৮টি রোজগার মেলার মধ্যে দিয়ে প্রায় ১২ লক্ষ নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ফের এক বড় পদক্ষেপ কেন্দ্র সরকারের। এদিন রোজগার মেলায় ১৯তম সংস্করণে দেশের ৫১ হাজারেরও বেশি নির্বাচিত প্রার্থীর হাতে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
গোটা দেশের ৪৭টি কেন্দ্রে একসঙ্গে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও মজবুত করতেই এই ধারাবাহিক উদ্যোগ। দেশজুড়ে নির্বাচিত এই প্রার্থীরা ভারত সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক ও দফতরে যোগ দিতে চলেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, রেল মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ এবং উচ্চশিক্ষা বিভাগ। মূলত ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীদের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
কলকাতা কেন্দ্রের রোজগার মেলা হচ্ছে পূর্ব রেলের উদ্যোগে শিয়ালদহের ডঃ বিসি রায় অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।
