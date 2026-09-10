/মোদীর হাতে দুর্গার চক্ষুদান! মহালয়ার মেগাসন্ধ্যায় বিশ্বরেকর্ডের দোরগোড়ায় কল্লোলিনী

অয়ন ঘোষাল: আজ কৌশিকী অমাবস্যা। পরের অমাবস্যা মহালয়া। ১০ অক্টোবর শহরে মেগা মহালয়া শো। থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্র মারফৎ এখনও পর্যন্ত ইডেনে মেগা মহালয়া ইভেন্ট নিয়ে যা যা জানা যাচ্ছে--
১) ইডেনে মায়ের চোখ আঁকবেন প্রধানমন্ত্রী। সেই চক্ষুদানের মধ্যে দিয়েই শুরু হবে বাংলার শারদোৎসব।
২) বিকেল ৫ টায় ইডেনে এই মেগা ইভেন্ট শুরুর আগে রেড রোডে আয়োজিত হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। অভূতপূর্ব আলোকসজ্জায় সজ্জিত রেড রোডে রাজ্যের ২৩ টি জেলার ২৩ রকমের নৃত্যকলা প্রদর্শন করবেন সেই জেলার শিল্পীরা। এরমধ্যে থাকবে দার্জিলিংয়ের তামাং সোলা, কালিম্পং এর লেপচা, জলপাইগুড়ির রাজবংশী, মালদহের গম্ভীরা, বীরভূমের বাউল, পূর্ব বর্ধমানের রায়বেশে, নদিয়ার বৈষ্ণব কীর্তন, হুগলির রামপ্রসাদী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ছোঁয়া।
৩) প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিকেল ৫ টায় CAB ক্লাব হাউজ গেট দিয়ে ইডেনে প্রবেশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইডেন জুড়ে বেজে উঠবে ১০ হাজার শঙ্খ। প্রায় ৫০০০ মহিলা উলুধ্বনি করবেন। বাজবে ১২০০ ঢাক। এটি সম্ভবত জায়গা করে নেবে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে।
৪) মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী ইডেন পরিক্রমা করবেন। সেই সময় শ্রেয়া ঘোষাল প্রথমে বন্দে মাতরম এবং পরে পুজোর আগমনী গান গাইবেন।
৫) আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইডেন গার্ডেন চলে যাচ্ছে প্রধামন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ বা এসপিজির হাতে। ওই সময় ইডেনের CAB র সমস্ত ম্যাচ স্থানান্তরিত হচ্ছে রবীন্দ্র সরোবর বা অন্য মাঠে।
৬) ইডেনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রিমোটে অনলাইনে রাজ্যের প্রায় ১০ হাজার পুজোর উদ্বোধন হতে চলেছে। উদ্বোধনের মুহূর্তে উমা স্টোরি জায়ান্ট স্ক্রিনে থ্রি ডাইমেনশন প্রজেকশন এবং ড্রোন শো সন্ধ্যার আকাশে।
উল্লেখ্য, ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠান হওয়ার বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে সিএবির সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই অনুষ্ঠান নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। যদিও প্রশাসনিক নিয়ম মেনে ইডেন গার্ডেন্স ব্যবহারের বিষয়ে এবার ক্রীড়া দপ্তরের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিএবির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। শুধু ১০ অক্টোবরের অনুষ্ঠান নয়, তার আগে মঞ্চ তৈরি, সাজসজ্জা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মহড়া-সহ যাবতীয় প্রস্তুতি এবং অনুষ্ঠান শেষে পরিকাঠামো সরিয়ে নেওয়ার জন্যও বেশ কয়েক দিন ইডেন ব্যবহার করতে চায় রাজ্য। সেই কারণেই দীর্ঘ সময়ের জন্য ইডেন ব্যবহারের বিষয়ে সিএবিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, ওই সময় রঞ্জি ট্রফির মরশুম শুরু হয়ে গেলেও প্রয়োজনে ম্যাচ কল্যাণীতে সরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে সব দিক থেকেই এখন স্পষ্ট, মহালয়ার দিনের রাজ্য সরকারের এই মেগা প্রি-পুজো অনুষ্ঠান হতে চলেছে ইডেন গার্ডেন্সেই।
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