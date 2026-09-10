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মোদীর হাতে দুর্গার চক্ষুদান! মহালয়ার মেগাসন্ধ্যায় বিশ্বরেকর্ডের দোরগোড়ায় কল্লোলিনী

Durga Puja 2026: ১০ অক্টোবর মহালয়ায় ইডেনে মেগা শো অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিমার চক্ষুদান করবেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ১০ হাজার পুজোর উদ্বোধন করবেন। রেড রোডে ২৩টি জেলার লোকনৃত্য নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। ইডেনে শ্রেয়া ঘোষালের গানের সঙ্গে হাজার হাজার শঙ্খ, উলুধ্বনি ও ঢাকের যুগলবন্দিতে বিশ্বরেকর্ড গড়ার প্রস্তুতি চলছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 10, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:30 PM IST
মোদীর হাতে দুর্গার চক্ষুদান! মহালয়ার মেগাসন্ধ্যায় বিশ্বরেকর্ডের দোরগোড়ায় কল্লোলিনী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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