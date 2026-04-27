West Bengal Assembly Election 2026: ভয় নিয়ে অনেকদিন কেটেছে: দ্বিতীয় দফার আগে বাংলায় অডিয়ো বার্তায় বিরাট চমক

  West Bengal Assembly Election 2026: ভয় নিয়ে অনেকদিন কেটেছে: দ্বিতীয় দফার আগে বাংলায় অডিয়ো বার্তায় বিরাট চমক

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 27, 2026, 06:04 PM IST
দ্বিতীয় দফার আগে বাংলায় বার্তা মোদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেষলগ্নে বড় চমক। 'ভয় নিয়ে অনেকদিন কেটেছে, এখন আস্থা আসুক', দ্বিতীয় দফার ৪৮ ঘণ্টা আগে এবার বাংলায় বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন, 'এই নির্বাচনের সময় আমি অনুভব করেছি, পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্ম, মহিলা, কৃষক, কর্মীরা বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ দেখতে কতটা উত্‍সুক'।

ছাব্বিশে বাঙালি আবেগে শান। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে 'বাঙালি' মোদী! স্পষ্ট বাংলায় তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'গণতন্ত্রের প্রতিটি উত্‍সবই পবিত্র। আমিও বাংলায় এই উত্‍সবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি।  গত কয়েকদিনে  আমি রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিজেপি কর্মপরিকল্পনা পেশ করার সুযোগ পেয়েছে আপনাদের সামনে'।

 

মোদীর কথায়, 'আজ নির্বাচনী প্রচার বিকেল পাঁচটায় সম্পূর্ণ হচ্ছে। এই নির্বাচনে আমার সর্বশেষ সমাবেশও সম্পন্ন। এই নির্বাচনে আমি পশ্চিমবঙ্গে এক অনন্য শক্তি ও উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রচণ্ড গরম ও একে এক কর্মসূচি সত্ত্বেও একটু ক্লান্তি অনুভব করিনি।  সমাবেশ ও  রোড-শো তীর্থযাত্রার মতো মনে হয়েছে। যখনই মা কালী ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, তখন সম্ভবত মা কালী নিজেই আমার নতুন  শক্তি জুগিয়েছেন'।

 

মোদীর আরও বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের সেবা ও সেখানকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আমার কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি  চ্য়ালেঞ্জ ও সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করা আমার সৌভাগ্য ও দায়িত্ব বলে মনে করি। এই দায়িত্ব থেকে আমি কখনই  সরব না। আপনাদের কথা দিচ্ছি যে, আমরা সকলে মিলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ সমারোহ উদযাপন করব'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

