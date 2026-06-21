'সমুদ্রে ক্ষমতাবান হলেই দেশ শক্তিশালী হবে', ৩ যুদ্ধজাহাজ নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিলেন মোদী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এটাই আত্মনির্ভর ভারত। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায় বন্দর থেকে ৩ যুদ্ধ জাহাজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস অগ্র এবং আইএনএস সংশোধক। সম্পূর্ণ দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই তিন যুদ্ধ জাহাজ আনুষ্ঠানিকভাবে নৌ সেনার হাতে তুলে দেওয়া হল।
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই তিন জাহাজ ভারতের আত্মনির্ভরতা, নিরাপত্তা ও উন্নত ভারতের প্রতীক। এই সাফল্যের জন্য নৌসেনা ও ইঞ্জিনিয়ারদের ধন্যবাদ জানাই। পশ্চিমবঙ্গের কথা টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমুদ্রপথে গোটা দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে আজকের এই দিনটি বিশেষ দিন। গোটা বিশ্ব আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হচ্ছে। বিশেষ এই দিনে বাংলার পুণ্যভূমিতে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটা সেই বাংলা যা গোটা ভারতের চিন্তাভাবনাকে এক নতুন দিশা দিয়েছে। দেশের নবজাগরণে জোয়ার এনেছে। বহু যুগ ধরে সমুদ্রপথে ভারতকে গোটা বিশ্বের সাথে যুক্ত রেখেছে।
নরেন্দ্র মোদী বলেন, তিন নৌ-জাহাজ ও প্ল্যাটফর্মের অন্তর্ভুক্তি ভারতের আত্মনির্ভরতার এক মাইল স্টোন। এই মাটিতেই আত্মনির্ভর ভারত, নিরাপদ ভারত এবং উন্নত ভারতের সাথে যুক্ত। একটু আগেই আইএনএস অগ্র(INS Agray), আইএনএস দুনগিরি (INS Dunagiri) এবং আইএনএস সংশোধক (INS Sanshodhak)-কে ভারতীয় নৌ সেনায় সামিল করা হয়েছে। আইএনএস সংশোধক'-এর গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি উল্লেখ করেন যে, এই জাহাজটি নৌবাহিনীতে যুক্ত হওয়ার দিনটি কাকতালীয়ভাবে 'বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস'-এর সাথে মিলে গিয়েছে।
নৌবাহিনীর গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে যদি কোনও দেশ শক্তিশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায় তাহলে সমুদ্রে তাকে অনেক শক্তিশালী হতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী, কোনও দেশের নিরাপত্ত, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন অনেকটাই নির্ভর করছে সমুদ্রপথের উপরে। বিশ্বে বেশিরভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য সমুদ্রপথেই হয়। গোটা বিশ্বকে যুক্ত করেছে যে ডেটার নেটওয়ার্ক সেটিও সমুদ্রের তলা দিয়েই গিয়েছে। আগামী দিনে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ, গভীর সমুদ্রের সম্পদ এবং শক্তির নতুন নতুন উৎসও এই সমুদ্রের সাথেই যুক্ত থাকবে। ভারত নিজেকে তৈরি করছে, ভারত উৎপাদক দেশ হতে চায়। আমরা যদি এগিয়ে যাই, তবে বিশ্বের দরবারে আমরা এক নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারব।
ভারতের সমুদ্র ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে সরকার ৭০,০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। দেশের মাটিতে তৈরি যুদ্ধজাহাজ 'আইএনএস বিক্রান্ত' এর কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আইএনএস বিক্রান্তের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতের শক্তির বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল।
উল্লেখ্য, আজ যে তিনটি জাহাজ নৌবাহিনীতে সামিল করা হয়েছে সেগুলো ডিজাইন করেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর 'ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো'। আর এগুলো তৈরি করেছে কলকাতার 'গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স'। এই জাহাজগুলো সমুদ্রের যুদ্ধ, জলভাগের সমীক্ষা এবং সাবমেরিন-বিরোধী লড়াইয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আইএনএস দুনাগিরি হল'প্রজেক্ট ১৭এ'-র অধীন পঞ্চম স্টিলথ ফ্রিগেট। এটিতে ব্রহ্মস স্থল-থেকে-স্থল ক্ষেপণাস্ত্র এবং মাঝারি পাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাও রয়েছে।
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