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'সমুদ্রে ক্ষমতাবান হলেই দেশ শক্তিশালী হবে', ৩ যুদ্ধজাহাজ নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিলেন মোদী

Narendra Modi Cimmissions Three War Ships: নরেন্দ্র মোদী বলেন, তিন নৌ-জাহাজ ও প্ল্যাটফর্মের অন্তর্ভুক্তি ভারতের আত্মনির্ভরতার এক মাইল স্টোন। এই মাটিতেই আত্মনির্ভর ভারত, নিরাপদ ভারত এবং উন্নত ভারতের সাথে যুক্ত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 21, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:08 PM IST
'সমুদ্রে ক্ষমতাবান হলেই দেশ শক্তিশালী হবে', ৩ যুদ্ধজাহাজ নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিলেন মোদী

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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