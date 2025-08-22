English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PM Narendra Modi:  হাওড়া থেকে মেট্রোয় সোজা সেক্টর সেক্টর V!  ছাব্বিশের আগেই বাংলায় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর উদ্বোধন করলেব মোদী। আজ, শুক্রবার সন্ধ্যায় থেকে জনসাধারণের জন্য চালু হয়ে যাবে পরিষেবা।    

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 22, 2025, 06:18 PM IST
PM Narendra Modi: অবশেষে চালু ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো! পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে গতি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি: মোদী

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগেই পুরোদস্তুর চালু হয়ে গেল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। হাওড়া থেকে মেট্রোয় সোজা সেক্টর সেক্টর V! 'আজ আর একবার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে গতি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি', দমদমের সভায় বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মেট্রো পথে জুড়ছে শহর।  কলকাতায় এখন গঙ্গার নিচে দিয়েও চলছে মেট্রো। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পথে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্প্যানেড পর্যন্ত পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। আজ, শুক্রবার  এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত মেট্রোর উদ্বোধন করলেন মোদী। এরপর রাজনৈতিক সভা হল  দমদমের সেন্ট্রাল জেলের ময়দানে।

সেই সভায় মোদী বলেন, 'দমদম, কলকাতা শহরের ভূমিকা অনেক বড়। এই আয়োজন হল আজকের ভারতের শহরের পরিকল্পনা কীভাবে হচ্ছে। এখন থেকে আরও সহজ হবে বিমানবন্দরে পৌঁছোনো'। প্রধানমন্ত্রীর কথায়. 'বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক এখন ভারতে। কলকাতার গণপরিবহণের খরচ আরও কমল। যাতায়াতের আরও সুবিধা হল। শিয়ালদা, হাওড়ার মতো ব্যস্ত রেলস্টেশনের সঙ্গে মেট্রো জুড়ে গেল। তার ফলে ঘণ্টার সফর এখন কয়েক মিনিটে হয়ে যাবে। একইভাবে বিমানবন্দর থেকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া সহজ হল'। 

এদিন  আরও দুটি মেট্রোর রুটেরই উদ্বোধন করেন মোদী।  নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর ও হেমন্ত মুখার্জী থেকে বেলেঘাটা।  ২৫ অগাস্ট সকাল ৮ টা থেকে চাল  সাধারণ যাত্রীদের খুলে দেওয়া হবে ওই দুটি মেট্রোও।

