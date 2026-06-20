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রবিবার রেড রোডে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস, দেশের প্রতিরক্ষায় বড় উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী

PM Narendra Modi on Yoga Day: রেড রোডে যোগ অভ্যাসে অংশ নেবে ৩০ হাজার মানুষ। রাজ্যজুড়ে অন্যান্য জায়গাতেও পালিত হবে যোগ দিবস। নৌকার উপরেও হবে যোগাসন। ৫০০-র বেশি নৌকার উপরে হবে যোগ অভ্যাস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 20, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:53 PM IST
রবিবার রেড রোডে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস, দেশের প্রতিরক্ষায় বড় উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী
Image Credit: -ফাইল ছবি

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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রবিবার রেড রোডে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস, দেশের প্রতিরক্ষায় বড় উপহার দে
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