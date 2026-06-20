/রবিবার রেড রোডে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস, দেশের প্রতিরক্ষায় বড় উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রবিবার মেগা ইভেন্ট কলকাতায়। রেড রোডে হবে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে। সেই উপলক্ষ্যে সাজানো হয়েছে গঙ্গার দুধার। সন্ধে থেকেই হাওড়া ব্রিজের নীচে দেখা যাচ্ছে লেজার লাইটের ঝলক। সেজেছে মিলেনিয়াম পার্কও। যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় চলে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারকেশ্বের পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছছেন। কাল একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধামন্ত্রীর।
রেড ডে হবে যোগ দিবসের অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। এই প্রথম আন্তর্জাতিক যোগদিবসে শহরে প্রধানমন্ত্রী। ভোর ৫টার মধ্যে রিপোর্টিং। সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত প্র্যাকটিস। ৬টা ৩০ মিনিট থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। ৭টা থেকে আয়ুষ মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে অনুষ্ঠিত হবে যোগ অভ্যাস। ৪৫ মিনিট ধরে চলবে যোগাভ্যাস। প্রধানমন্ত্রী নিজেও যোগ ব্যায়াম করবেন।
রেড রোডে যোগ অভ্যাসে অংশ নেবে ৩০ হাজার মানুষ। রাজ্যজুড়ে অন্যান্য জায়গাতেও পালিত হবে যোগ দিবস। নৌকার উপরেও হবে যোগাসন। ৫০০-র বেশি নৌকার উপরে হবে যোগ অভ্যাস। মনে করা হচ্ছে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান করে নেবে। রেড রোডে থাকবে আয়ুষ আহার। নো ফ্যাট-লো ক্যালোরির আহারে থাকবে ঝালমুড়িও।
রেড রোড থেকে যোগদিবসের কর্মসূচি সেরে লোকভবনে ফিরে ফের পোর্টের অনুষ্ঠানে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনটি যুদ্ধজাহাজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন থেকে করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পোর্টের অনুষ্ঠান শেষ করে রেসকোর্স থেকে সরাসরি হেলিকপ্টারে করে কলকাতা বিমানবন্দর। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)