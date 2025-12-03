Narendra Modi in Bengal: ভোটের ঢাকে কাঠি! বছরশেষে বাংলায় মোদী, ডিসেম্বরেই...

Narendra Modi in Bengal: ভোটের ঢাকে কাঠি! বছরশেষে বাংলায় মোদী, ডিসেম্বরেই...
Narendra Modi in Bengal: সংসদে এখন শীতকালীন অধিবেশন চলছে। অধিবেশন শেষে বাংলায় জনসভা করবেন মোদী। আর একটি জনসভা হবে ডিসেম্বরের শেষে সপ্তাহে।
রাজীব চক্রবর্তী: নজরে ছাব্বিশ। বছরশেষে ফের বাংলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বঙ্গ বিজেপিতে রদবদলের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে ডিসেম্বরেই ঘোষণাও হতে যেতে পারে বলে খবর।
বছর ধুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশে আগে বাংলায় SIR নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বিতর্কের আঁচ পৌঁছে গিয়েছে সংসদের অধিবেশনেও। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় দুটি জনসভা করবেন মোদী। রাজ্য় বিজেপির তরফে অধিবেশন শেষে একটি আর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের সভার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা। বস্তুত, আগামী ৩ মাসে মোদীর ১৫ সভার প্রস্তাবেও অনুমোদন মিলেছে।
এদিকে ছাব্বিশে আগে বাংলায় সাংগঠনিক রদবদলও হতে চলেছে। সূত্রের খবর, আজ, বুধবার সন্ধ্যায় বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠক করেন দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতারা। সেই বৈঠকেও রদবদল সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হয়। চলতি মাসেই ঘোষণার সম্ভাবনা।
