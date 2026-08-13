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নেতাজিকে অপমান! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই গ্রেফতার পুলিসের, তবুও নিজের মন্তব্যে অটল অনন্ত মহারাজ

Netaji Controversy: মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "আইন সবার জন্য সমান। কাউকে আলাদা করে দেখা হবে না। সে মন্ত্রী হোক, সাংসদ হোক, বিধায়ক হোক- যে দলের হোক, আইন সবার জন্য সমান।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 13, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:17 PM IST
নেতাজিকে অপমান! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই গ্রেফতার পুলিসের, তবুও নিজের মন্তব্যে অটল অনন্ত মহারাজ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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