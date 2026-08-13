/নেতাজিকে অপমান! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই গ্রেফতার পুলিসের, তবুও নিজের মন্তব্যে অটল অনন্ত মহারাজ

পিয়ালি মিত্র: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই তৎপর রাজ্য পুলিস। নেতাজিকে নিয়ে যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য পোস্ট করছে, বুধবার সন্ধ্যায় তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর তারপরই অ্যাকশনে পুলিস। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬টি মামলা রুজু হয়েছে। ১০৮ টা পোস্ট সরানো হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে ১ জন। প্রশ্ন উঠেছে, নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্যের দায়ে কি গ্রেফতার হবেন অনন্ত মহারাজও?
নেতাজিকে অসম্মান! 'ডিলিট করলেও ছাড় পাবে না, গ্রেফতার করুন', বুধবার সন্ধ্যায় পুলিসকে কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "নেতাজিকে কেন্দ্র করে গুটিকতক মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার করছেন। আইন সবার জন্য সমান। কাউকে আলাদা করে দেখা হবে না। সে মন্ত্রী হোক, সাংসদ হোক, বিধায়ক হোক- যে দলের হোক, আইন সবার জন্য সমান।"
মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য পোস্টে অ্যাকশন নেবে পুলিস। বলেন, "অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করুন। ডিলিট করলেও ব্যবস্থা নেবে পুলিস। যাঁরা দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তাদের বলছি, এটা ভালো নয়, এটা ভালোভাবে নিচ্ছি না। সাইবার সেলকে এই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি। নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পুলিসকে।"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট কথা, "আমি আলাদা করে কারও নাম বলব না। আমি কাউকে হিরো করব না। যিনি স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যাঁরা আপত্তিজনক শব্দ প্রয়োগ করবে, এটা আমরা হতে দেব না। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে থেকে এসব চলবে না। প্রয়োজনে গ্রেফতার করা হবে।" প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই নেতাজিকে নিয়ে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্কের ঝড় উঠেছে।
সম্প্রতি এক জনসভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রসঙ্গ তুলে অনন্ত মহারাজ বলেন,'নেতাজির বাবার কি কোনও ক্ষমতা ছিল? নাকি তিনি নিজেই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করছিলেন? তারা সবাই আসলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্য ছিল। জার্মানরা সেই ব্রিটিশ সৈন্যদের বন্দি করে এবং পরে তাদের নেতাজির হাতে তুলে দেয়। নেতাজি সেই সুযোগের চরম অপব্যবহার করেছিলেন'। তাঁর এই মন্তব্যের পরই বিতর্কের ঝড় ওঠে।
যদিও গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক পোস্টে কড়া ব্য়বস্থা নেওয়ার নির্দেশের পরেও নিজের বক্তব্যেই অনড় অনন্ত মহারাজ। এপ্রসঙ্গে অনন্ত মহারাজের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছেন, তিনি তা শোনেননি, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়। এক সংবাদমাধ্যমের কাছে অনন্ত মহারাজ দাবি করেছেন, "কোনও মিথ্যা কথা বা মনগড়া কথা আমি বলিনি। কারও নামে বদনাম করিনি। যেটা ইতিহাস, সেটাই বলেছি। কাউকে গালাগাল করিনি। আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও কথা হয়নি।"
তবে BJP-র কেউ নেতাজিকে নিয়ে কটু কথা বললে সেটা যে তার একান্ত ব্যক্তিগত কথা, দলের নয়, সেই বিষয়ে সাফ জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও। অগ্নিমিত্রা পালের স্পষ্ট বক্তব্য,"আমাদের দলের কেউ যদি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে কটু কথা বলেন, তাহলে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত কথা, আমাদের দলের কথা নয়। আমাদের মুখপাত্র যতক্ষণ না কিছু বলছেন, আমাদের রাজ্য সভাপতি যতক্ষণ না কিছু বলছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যতক্ষণ না কিছু বলছেন ততক্ষণ দয়া করে দুটোকে এক করবেন না।"
পিয়ালি মিত্র: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই তৎপর রাজ্য পুলিস। নেতাজিকে নিয়ে যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য পোস্ট করছে, বুধবার সন্ধ্যায় তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর তারপরই অ্যাকশনে পুলিস। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬টি মামলা রুজু হয়েছে। ১০৮ টা পোস্ট সরানো হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে ১ জন। প্রশ্ন উঠেছে, নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্যের দায়ে কি গ্রেফতার হবেন অনন্ত মহারাজও?
নেতাজিকে অসম্মান! 'ডিলিট করলেও ছাড় পাবে না, গ্রেফতার করুন', বুধবার সন্ধ্যায় পুলিসকে কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "নেতাজিকে কেন্দ্র করে গুটিকতক মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার করছেন। আইন সবার জন্য সমান। কাউকে আলাদা করে দেখা হবে না। সে মন্ত্রী হোক, সাংসদ হোক, বিধায়ক হোক- যে দলের হোক, আইন সবার জন্য সমান।"
মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য পোস্টে অ্যাকশন নেবে পুলিস। বলেন, "অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করুন। ডিলিট করলেও ব্যবস্থা নেবে পুলিস। যাঁরা দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তাদের বলছি, এটা ভালো নয়, এটা ভালোভাবে নিচ্ছি না। সাইবার সেলকে এই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি। নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পুলিসকে।"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট কথা, "আমি আলাদা করে কারও নাম বলব না। আমি কাউকে হিরো করব না। যিনি স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যাঁরা আপত্তিজনক শব্দ প্রয়োগ করবে, এটা আমরা হতে দেব না। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে থেকে এসব চলবে না। প্রয়োজনে গ্রেফতার করা হবে।" প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই নেতাজিকে নিয়ে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্কের ঝড় উঠেছে।
সম্প্রতি এক জনসভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রসঙ্গ তুলে অনন্ত মহারাজ বলেন,'নেতাজির বাবার কি কোনও ক্ষমতা ছিল? নাকি তিনি নিজেই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করছিলেন? তারা সবাই আসলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্য ছিল। জার্মানরা সেই ব্রিটিশ সৈন্যদের বন্দি করে এবং পরে তাদের নেতাজির হাতে তুলে দেয়। নেতাজি সেই সুযোগের চরম অপব্যবহার করেছিলেন'। তাঁর এই মন্তব্যের পরই বিতর্কের ঝড় ওঠে।
যদিও গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক পোস্টে কড়া ব্য়বস্থা নেওয়ার নির্দেশের পরেও নিজের বক্তব্যেই অনড় অনন্ত মহারাজ। এপ্রসঙ্গে অনন্ত মহারাজের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছেন, তিনি তা শোনেননি, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়। এক সংবাদমাধ্যমের কাছে অনন্ত মহারাজ দাবি করেছেন, "কোনও মিথ্যা কথা বা মনগড়া কথা আমি বলিনি। কারও নামে বদনাম করিনি। যেটা ইতিহাস, সেটাই বলেছি। কাউকে গালাগাল করিনি। আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও কথা হয়নি।"
তবে BJP-র কেউ নেতাজিকে নিয়ে কটু কথা বললে সেটা যে তার একান্ত ব্যক্তিগত কথা, দলের নয়, সেই বিষয়ে সাফ জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও। অগ্নিমিত্রা পালের স্পষ্ট বক্তব্য,"আমাদের দলের কেউ যদি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে কটু কথা বলেন, তাহলে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত কথা, আমাদের দলের কথা নয়। আমাদের মুখপাত্র যতক্ষণ না কিছু বলছেন, আমাদের রাজ্য সভাপতি যতক্ষণ না কিছু বলছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যতক্ষণ না কিছু বলছেন ততক্ষণ দয়া করে দুটোকে এক করবেন না।"
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