/Councillor Sushanta Ghosh Aid Bachchan Arrested: পুলিসের জালে এবার বচ্চন, তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্তর গ্রেফতারি কি এখন সময়ের অপেক্ষা?

অয়ন ঘোষাল: তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ এখনও অধরা। তবে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার সুশান্তর সহযোগী বচ্চন। তাকে গ্রেফতার করে আনন্দপুর থানার পুলিস। আগেই ওড়িশার বেলদা সীমান্ত থেকে গ্রেফতার হয়েছে সুশান্তর গাড়ি চালক। এবার পুলিসের জালে সুশান্তর সহযোগী বচ্চন।
কীভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠল বচ্চন। দাদাদের হাত ধরে ভাইদেরও তৃণমূল আমলে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল তার উদাহরণ এই বচ্চন। টালির চালের ঘরে থেকে উত্থান। কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের হাত ধরে ১০৮ নম্বর ব্লকের যুব সভাপতি। তারপর আর দারিদ্রের সম্মুখীন হতে হয়নি সুশান্ত ঘোষের ডান হাত সুজিত কুমার ওরফে বচ্চনকে। ফুলে ফেঁপে ওঠে সুশান্তর এই 'ভাই'।
এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই ৩-৪টি ফ্ল্যাটের মালিক। হাতে সোনার আংটি, গলায় সোনার চেইন নিয়ে এলাকায় প্রভাব খাটানো শুরু। আনন্দপুর থানার অন্তর্গত একাধিক এলাকায় বেআইনিভাবে দোকান বসানো এবং দোকান তুলে দেওয়া একইসঙ্গে দোকানের মালিকানা বদল সহ একাধিক কর্মকাণ্ড বচ্চনের হাত ধরে। ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করে বচ্চন।
সুশান্ত ঘোষের "যোগ্য শিষ্য" হিসেবে এলাকায় টাকার পাহাড়ে উঠে পড়ে এই যুবক। এমনকি,বছর দুয়েকের মধ্যে পাঁচটি বড় জমি, চারটি ফ্ল্যাট, হাতে দেড় লাখি দুটি ফোন। রয়েছে আরও গোপন সম্পত্তি। যার খবর নিজের একমাত্র গুরু সুশান্ত ঘোষ ছাড়া কারো জানা নেই। তদন্তকারীদের অনুমান, এই বচ্চনের সঙ্গে সুশান্ত ঘোষের যোগাযোগ এখনো রয়েছে। যে কারণে বচ্চনের ফোন দিয়েই সুশান্ত ঘোষকে খোঁজ পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা।
ইতিমধ্যেই সুশান্ত ঘোষের অন্য হাত বলে খ্যাত নারায়ণ পুলিশের গারদের পিছনে রয়েছে। এবার বচ্চন তার সঙ্গী হতে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা পুরসভার খনি বলে পরিচিত ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের বচ্চন বা নারায়ণের মতো জমি মাফিয়ারা আপাতত শ্রীঘরে যাওয়ায় স্বস্তিতে সাধারণ মানুষ।
পুলিস সূত্রে খবর, বচ্চনের সঙ্গে নিয়মিত কথা চলছে সুশান্ত ঘোষের। সুশান্ত ঘোষ নিজের সব ফোন নম্বর অফ করে রেখেথে বা সিম কার্ড খুলে ফেলে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বচ্চনকে যে ফোন নম্বর থেকে ফোন করেন বা কথা হয় সেই নম্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে। ফলে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব বলে বলে পুলিস মনে করছে।
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