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Councillor Sushanta Ghosh Aid Bachchan Arrested: পুলিসের জালে এবার বচ্চন, তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্তর গ্রেফতারি কি এখন সময়ের অপেক্ষা?

তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ এখনও অধরা। তবে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার সুশান্তর সহযোগী বচ্চন। তাকে গ্রেফতার করে আনন্দপুর থানার পুলিস। আগেই ওড়িশার বেলদা সীমান্ত থেকে গ্রেফতার হয়েছে সুশান্তর গাড়ি চালক। এবার পুলিসের জালে সুশান্তর সহযোগী বচ্চন। 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 10, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:23 PM IST
Councillor Sushanta Ghosh Aid Bachchan Arrested: পুলিসের জালে এবার বচ্চন, তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্তর গ্রেফতারি কি এখন সময়ের অপেক্ষা?

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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