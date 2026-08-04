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ডুবিয়েছে প্রেমোটার, উচ্ছেদ করতে হাজির পুলিস, হাতজোড় করে করুণ আর্তি পাইকপাড়ার ২৭ পরিবারের

Paikpara Flat Dispute: বাড়িটির নীচে রয়েছে একাধিক দোকান। এক দোকানদার বলেন, পুলিস বলছে বেরিয়ে যাও। এই দোকান থেকে আমার সংসার চলে। এখন এখান থেকে বেরিয়ে গেলে আমি সংসার চালাব কী করে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 04, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:27 PM IST
ডুবিয়েছে প্রেমোটার, উচ্ছেদ করতে হাজির পুলিস, হাতজোড় করে করুণ আর্তি পাইকপাড়ার ২৭ পরিবারের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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