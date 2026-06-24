/সব্যসাচীর বান্ধবীর পর এবার টার্গেটে তাঁর স্ত্রী, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ইন্দ্রানীও!

নান্টু হাজরা: দুর্নীতিকারীদের তালিকায় তৃণমূলের যাদের নাম উঠেছে তাদের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। নবতম সংযোজন রাজারহাট-নিউ টাউনের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত। তাঁর ঘনিষ্ঠ নদিয়ার এক তৃণমূল নেত্রীর বাড়ি থেকে তিন কেজিরও বেশি সোনা উদ্ধার হয়েছে। টিনা সাহা নামে সব্যসাচীর ওই ঘনিষ্ঠের পাশাপাশি এবার পুলিসের নজরে সব্যসাচীর স্ত্রী ইন্দ্রানী দত্ত। তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না পুলিস। তবে আজই তাঁকে বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরা দিতে বলেছে পুলিস।
সূত্রের খবর, সব্যসাচী দত্ত গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই তাঁর একটি বিলাসবহুল গাড়ি ও তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রানী দত্তের খোঁজ পাচ্ছে না পুলিস। খুব স্বাভাবিকভাবেই তদন্তকারীদের অনুমান, সব্যসাচীর স্ত্রীকে পাওয়া গেলে আরও সম্পত্তির হদিস পাওয়া যাবে।
এদিকে, ইন্দ্রানী দত্তের নাগাল পেতে ইতিমধ্যেই জাল বিছিয়েছে পুলিস। সব্যসাচীর সম্পত্তির হদিস পেতে তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসবাদ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষী, দুজন গাড়ি চালককে। পাশাপাশি আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দল গঠন করা হয়েছে। সব্যসাচী ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতাও তলব করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।
গতকালই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, দুর্নীতিবাজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এনিয়ে বিল আসছে। এখন সব্যসাচী তদন্তে ধীরে ধীরে তাঁর বহু সম্পত্তির রয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলছে। দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার সব্যসাচীর বাড়ি থেকে বিপুল সোনা কেনার নথি উদ্ধার হয়েছে। সেই সোনার পরিমান প্রায় ৫০ কেজি। তাঁর ঘনিষ্ঠ টিনা সাহার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩ কেজি সোনা।
এদিকে, আয়ের দিক থেকে কম যান না সব্যসাচীর স্ত্রী ইন্দ্রানী দত্ত। সব্যসাচীর দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী গত ২০২০-২১ সালে ইন্দ্রানীর আয় ছিল ৪৭,২৬, ৭২০ টাকা। পরের বছর ছিল ৪৪,১১, ৭৫০ টাকা। ২০২৪-২৫ সালে তাঁর আয় ৩৮ লক্ষ ৭২ হাজার ১৯০ টাকা। পেশায় ব্যবসায়ী ইন্দ্রানীর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৯০ লাখ টাকা। টিনা সাহা যদি ওই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন তাহলে ইন্দ্রানীও বিপুল সম্পত্তির মালিক।
সোমবার রাতে সব্যসাচীকে নিয়ে টিনার করিমপুরের বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারীরা। সেখানেই নদিয়া জেলা পরিষদের সদস্য টিনার বাড়ি। সেখানেই তল্লাশি চালিয়ে প্রা ৪ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার করেছেন তদন্তাকরীরা। পাশাপাশি সব্যসাচীর স্ত্রী ইন্দ্রানীর ৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে পুলিস। সূত্রের খবর ওইসব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রয়েছে ৩.৭০ কোটি টাকা। এখানেই প্রশ্ন, এই বিপুল টাকার উত্স কী। যদিও সব্যসাচীর দাবি, তাঁর স্ত্রী পেশায় ব্যবসায়ী। এনিয়ে খোঁজখবর করছে পুলিস।
রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এনিয়ে বলেন, অনেকের বান্ধবীই পালিয়ে গিয়েছে। অনেকের বান্ধীকেই খোঁজা হচ্ছে। বান্ধবী কালচার তৃণমূলের তো পুরোন বিষয়।
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