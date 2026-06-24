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সব্যসাচীর বান্ধবীর পর এবার টার্গেটে তাঁর স্ত্রী, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ইন্দ্রানীও!

Sabyasachi Dutta: সব্যসাচী তদন্তে ধীরে ধীরে তাঁর বহু সম্পত্তির রয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলছে। দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার সব্যসাচীর বাড়ি থেকে বিপুল সোনা কেনার নথি উদ্ধার হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 24, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:54 AM IST
সব্যসাচীর বান্ধবীর পর এবার টার্গেটে তাঁর স্ত্রী, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ইন্দ্রানীও!

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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