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OYO থেকে ফ্ল্যাট! নিউটাউনের বহুতলে টাকার পাহাড়, সঙ্গে নোট গোনার মেশিন! নেপথ্যে বড় কোন রহস্য?

Newtown Cash Recovery: এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে এল, এর উৎস কী এবং কোনো বড় আর্থিক জালিয়াতি বা অপরাধচক্রের সঙ্গে এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই চক্রের পিছনে কি কোনো বড়ো মাথা রয়েছে, সেই বিষয় ও ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিস। আটক হওয়া ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিস। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 14, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:50 AM IST
OYO থেকে ফ্ল্যাট! নিউটাউনের বহুতলে টাকার পাহাড়, সঙ্গে নোট গোনার মেশিন! নেপথ্যে বড় কোন রহস্য?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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