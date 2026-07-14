/OYO থেকে ফ্ল্যাট! নিউটাউনের বহুতলে টাকার পাহাড়, সঙ্গে নোট গোনার মেশিন! নেপথ্যে বড় কোন রহস্য?

মনোজ মণ্ডল, নান্টু হাজরা: নিউটাউনের বুকে বিপুল পরিমাণ টাকার হদিস! একটি বহুতল ফ্ল্যাটে থরে থরে সাজানো রয়েছে বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ— গোপন সূত্রে এমন খবর পেয়েই তড়িঘড়ি গত সোমবার মধ্যরাতে অভিযানে নামে পুলিস। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিধাননগর পুলিস কমিশনারেটের গোয়েন্দা শাখা (DD) এবং নিউটাউন টেকনো সিটি থানার পুলিস আধিকারিকদের একটি বিশাল টিম। ফ্ল্যাটের ভেতরে ও বাইরে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।
তদন্তের স্বার্থে একের পর এক পুলিসের গাড়ি এসে পৌঁছয় ওই আবাসন চত্বরে। ভেতরে কী চলছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে রহস্য। ভেতরে থাকা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিস আধিকারিকরা বেশ কিছু নথিপত্র এবং সামগ্রী আদান-প্রদান করছেন, যা এই তদন্তে বড়সড় মোড় আনতে পারে বলে অনুমান।
এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে এল, এর উৎস কী এবং কোনো বড় আর্থিক জালিয়াতি বা অপরাধচক্রের সঙ্গে এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অভিযানের আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই বিল্ডিংটা প্রথমে oyo ছিল। পরবর্তীতে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এবং বেশ কিছু লোকজন গত সাত মাস ধরে এই বিল্ডিংয়ে যাতায়াত করত। বিভিন্ন সময় ট্রাঙ্ক নিয়ে ভেতরে ঢুকত। যে বাড়িটিতে তল্লাশি অভিযান চলে সেটি প্রসন্নকুমার রায়ের বাড়ি বলে পুলিস সূত্রে খবর।
দীর্ঘ প্রায় ১২ ঘণ্টা পর অবশেষে নিউটাউনের যে ফ্ল্যাট থেকে নগদ বিপুল পরিমাণে অর্থ উদ্ধার হয়। ছোট বড় ছটি টাকা গোনার মেশিন। তিনটে বড় ট্রলি ভর্তি টাকা। এছাড়াও দুটি চার চাকা গাড়ি, দুটি টাকা নিয়ে যাওয়া গাড়ি, এবং একটি স্কুটি ছিল সেগুলোও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ফ্ল্যাটের মধ্যে থেকে ছয় জন পুরুষ ও একজন মহিলাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় দু কোটি টাকার বেশি উদ্ধার হয়েছে।
এই ঘটনায় উঠছে একাধিক প্রশ্ন। পুলিস সূত্রে খবর, কল সেন্টারের আড়ালে টাকা হাওলার মাধ্যমে পাচার করা হত কি? বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা কালেকশন করে এই বাড়িতেই গোনা হত। উদ্ধার হওয়া টাকা, টাকা গোনার মেশিন ও টাকা নিয়ে যাওয়ার গাড়ি দেখে এমনটাই অনুমান। উদ্ধার হওয়া টাকা নিয়ে যাওয়ার গাড়ি করে টাকা কোথায় নিয়ে যাওয়া হত ও কোথা থেকে টাকা আনা হত খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
টাকা নিয়ে যাওয়ার গাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে পুলিস সূত্রে খবর। সেটা পাওয়া গেলেই গাড়ির মুভমেন্ট পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই চক্রের পিছনে কি কোনো বড়ো মাথা রয়েছে, সেই বিষয় ও ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিস। আটক হওয়া ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিস। টাকা কোথা থেকে আনা হতো এবং সেগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হত, সেটা জানার চেষ্টা করছে পুলিস।
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