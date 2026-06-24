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তারাতলা কাণ্ডে বিবৃতি পোর্টের, কী জানাল বন্দর কর্তৃপক্ষ?

taratala warehouse collapse:  '২০২৪ সাল ১ অগাস্ট থেকে প্রায় ৬,৬৮৯ বর্গমিটার আয়তনের জমিটি গোডাউন ও হিমঘর তৈরির জন্য  মেসার্স বেহেরা ব্রাদার্সকে লিজে দেওয়া হয়'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 24, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:57 PM IST
তারাতলা কাণ্ডে বিবৃতি পোর্টের, কী জানাল বন্দর কর্তৃপক্ষ?
Image Credit: তারাতলা কাণ্ডে বিবৃতি পোর্টেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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