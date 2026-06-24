/তারাতলা কাণ্ডে বিবৃতি পোর্টের, কী জানাল বন্দর কর্তৃপক্ষ?

পিয়ালী মিত্র ও মৌমিতা চক্রবর্তী: শহরে বিপর্যয়। তারাতলাকাণ্ডে এবার বিবৃতি দল বন্দর কর্তৃপক্ষ। জানানো হল, '২০২৪ সাল ১ অগাস্ট থেকে প্রায় ৬,৬৮৯ বর্গমিটার আয়তনের জমিটি গোডাউন ও হিমঘর তৈরির জন্য মেসার্স বেহেরা ব্রাদার্সকে লিজে দেওয়া হয়'।
বিবৃতি স্পষ্ট উল্লেখ, 'জমি লিজদাতা হিসেবে নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুমতি বা নো অবজেকশন দিতে থাকে বন্দর কর্তৃপক্ষ। এখন যারা জমিটি লিজে নিয়েছে, নির্মাণ কাজ শুরুর আগে কলকাতা পুরসভা-সহ সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থার আইনানুগ অনুমতি বা অনুমোদন নিতে তারা দায়বদ্ধ। এছাড়াও নির্মাণ শেষে আইন মেনে সমস্ত কর্তৃপক্ষের কাজ থেকে অনুমোদন নিতে হবে'।
এদিকে যুদ্ধকালীন তত্পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, অগ্নিমিত্রা পাল ও শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
কেন গোডাউনে বিপর্যয়?
জানা গিয়েছে, গোডাউনটির নকশায় গন্ডগোল ছিল। বিল্ডিং তৈরির সময় নিয়ম মানা হয়নি বলেই জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, এটা বন্দরের জমি। জমিটির লিজদাতা তারাই। ভূমির লিজদাতা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কেবলমাত্র লিজের শর্তাবলির অধীনে প্রয়োজনীয় পরিসর পর্যন্তই অনুমতি/অনাপত্তি (NOC) প্রদান করে থাকে। যাঁরা লিজ নেন, তাঁরাই এখানে নির্মাণকাজ করেন। লিজগ্রহীতা বা লিজি (Lessee) নির্মাণকাজ শুরুর আগে কলকাতা পুরসভা এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা-সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সমস্ত আইনানুগ অনুমোদন, অনুমতি, ছাড়পত্র ও স্বীকৃতি সংগ্রহের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ। এবার দেখার, এখানে কী ভাবে কাজ হয়েছে। হয়তো, পরে সবই বেরোবে।
তারাতলা কাণ্ডে ইতিমধ্যেই নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে খোলা কন্ট্রোল রুমের নাম্বার-
1070
8697981070
033 22143526
033 22535185
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