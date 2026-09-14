কলকাতায় বাড়ছে বাসের ভাড়া? 'পুজো পরে...',বড় ঘোষণা পরিবহণমন্ত্রীর

অয়ন ঘোষাল: জল্পনা চলছিলই। পুজোর পরই বাড়ছে বাসের ভাড়া? সূত্রে খবর, পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে বাস মালিক ও বিভিন্ন বাস সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তবে ভাড়া কতটা বাড়বে? পুজোর পর তা নিয়ে আরও আলোচনা হতে পারে। প্রয়োজনে বাস সংগঠনগুলির সঙ্গে ফের বৈঠকের সম্ভাবনা।
২০১৮ সালের জুলাই মাসে শেষবার রাজ্যে বেসরকারি বাসের ভাড়া বেড়েছিল। কিন্তু পেট্রোল-ডিজেলে দাম আর আগের মতো নেই, অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। বাসমালিকের দাবি, জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মীদের বেতন-সহ বিভিন্ন খরচ সামলাতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই বাসের ভাড়া বাড়ানোর দাবি তুলছেন তাঁরা। রাজ্যে পালাবদলের পর অবশেষে নড়চড়ে বসল পরিবহণ দফতর।
আজ, সোমবার দু'দফায় বাস সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং। বৈঠকে রাজ্যের প্রায় আটটি বাস সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকে বাস মালিকদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি এবং পরিবহন ব্যবস্থার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে খবর।
সূত্রের খবর, বৈঠকে বাস মালিকদের তরফে অভিযোগ করা হয় যে বিভিন্ন টোল প্লাজায় বেআইনিভাবে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। সঙ্গে পুলিসের দাপট, রাতে পার্কিংয়ের সমস্যা কথাও তুলে ধরেন তাঁরা। ওড়িশার ধাঁচে এবার বাংলাতেও রাজ্যের সমস্ত টোল প্লাজার ক্ষেত্রে একই হারে টোল নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, বাস মালিকদের দাবি মেনে প্রতিটি বাসের জন্য টোল ট্যাক্স বাবদ এক হাজার টাকা করে বরাদ্দ ও প্রতিটি টোল প্লাজায় কর্মীদের জন্য ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বৈঠকে খুশি বাসমালিকরা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও দাবি জানানো হচ্ছিল, তার বেশ কয়েকটি নিয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাস সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের বক্তব্য, আগের সরকারের আমলে তাঁদের একাধিক দাবি অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। নতুন সরকারের আমলে সেই দাবিগুলির অনেকটাই হয়তো পূরণ হবে।
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