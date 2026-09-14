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কলকাতায় বাড়ছে বাসের ভাড়া? 'পুজো পরে...',বড় ঘোষণা পরিবহণমন্ত্রীর

Bus fare Hike: ২০১৮ সালের জুলাই মাসে শেষবার রাজ্যে বেসরকারি বাসের ভাড়া বেড়েছিল।   দীর্ঘদিন ধরেই বাসের ভাড়া বাড়ানোর দাবি তুলছেন বাস মালিক।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 14, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:28 PM IST
কলকাতায় বাড়ছে বাসের ভাড়া? 'পুজো পরে...',বড় ঘোষণা পরিবহণমন্ত্রীর
Image Credit: কলকাতায় বাড়ছে বাসের ভাড়া? &#039;

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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