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এখনও ফেরার, অথচ বেতন পাচ্ছেন সেই প্রশান্ত! রাজ্য়ের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

Prashanta Barman case:   'সরকারি কর্মচারী হিসেবে প্রতি মাসে বেতন নিচ্ছেন। হাইকোর্টে এসে সরকার বলছে, তিনি নিরুদ্দেশ। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কতটা বিশ্বাসযোগ্য'?  প্রশ্ন বিচারপতি।

Published: Sep 10, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:59 PM IST
এখনও ফেরার, অথচ বেতন পাচ্ছেন সেই প্রশান্ত! রাজ্য়ের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
Image Credit: হাইকোর্টে প্রশান্ত বর্মন মামলা

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