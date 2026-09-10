/এখনও ফেরার, অথচ বেতন পাচ্ছেন সেই প্রশান্ত! রাজ্য়ের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: 'একজন সরকারি অফিসার বেপাত্তা অথচ সরকারি কোষাগার থেকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে'? প্রশান্ত বর্মন ফেরার মামলায় এবার হাইকোর্টে ধমক খেল রাজ্য। অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেলের উদ্দেশে বিচারপতি মন্তব্য, 'অভিযুক্তকে খুজুন তিনি তো দেশ থেকে গায়েব হয়ে যাননি'। রাজ্য়ের কাছে রিপোর্ট তলব। ৩ সপ্তাহ পর ফের শুনানি।
ঘটনার সূত্রপাত গত বছর। বিধাননগরের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার অপহরণ এবং খুনে মূল নাম জড়ায় রাজগঞ্জের তৎকালীন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। এখনও পর্যন্ত তিনি ফেরার। এরপর জুলাই মাসে ঘটনার তদন্তভার নেয় সিআইডি। কিন্তু অভিযুক্তে সন্ধান মেলেনি। অথচ মাসে মাসে বেতন পাচ্ছেন!
এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর প্রশ্ন, 'সরকারি কর্মচারী হিসেবে প্রতি মাসে বেতন নিচ্ছেন। হাইকোর্টে এসে সরকার বলছে, তিনি নিরুদ্দেশ। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কতটা বিশ্বাসযোগ্য'? বলেন, 'বিডিওর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা রয়েছে, অথচ সিআইডি বলছে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের হুঁশ নেই কেন'? রাজ্যের তরফে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, 'আমাদের কোনও অবজেকশন নেই। সিআইডিকে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। আমরা খুঁজছি'।
এদিকে অভিযুক্তের আইনজীবী বলেন, পালটা হলফনামা দিতে চান তিনি। এরপরই আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতির মন্তব্য, '
আমরা কোনও অভিযুক্তকে শুনতে চাইনা। সুপ্রিম কোর্ট আপনার(মক্কেলের) বেল খারিজ করে দিয়েছিল তো? আপনি সুপ্রিম কোর্টেরও নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন? আপনি তো খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি'।
গত বছরের ২৯ অক্টোবর নিউ টাউন থানার যাত্রাগাছির খালের ধারে পাওয়া যায় স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার দেহ। অভিযোগ, তাঁকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। ঘটনায় অভিযুক্ত রাজগঞ্জের তৎকালীন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বারাসত ও বিধাননগর মহকুমা আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছিলেন তিনি। এরপর সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে যখন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিধাননগর পুলিস, তখন জামিন খারিজকে অভিযুক্ত আত্মসমপর্ণের নির্দেশ আদালত। এমনকী, একই নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টও। কিন্তু তারপরেও নাগালের বাইরেই ছিলেন প্রশান্ত।
গত ২৫ মে পথসুরক্ষা বিধি ভেঙে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন প্রশান্ত। অভিযোগ, রাতে নিউ টাউনের ইকো পার্ক থানা এলাকায় আচমকা প্রশান্তের গাড়ি এক পথচারীকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রশান্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরের দিন তাঁকে বারাসত আদালতে হাজির করানো হয়। কিন্তু পুলিস নথি দিতে না পারায় জামিন পেয়ে যান।
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