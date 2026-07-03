/লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যত কী হবে? প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে মানিক ভট্টাচার্যকে তীব্র ভর্ৎসনা আদালতের, চার্জশিট গঠন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও একধাপ এগোল আইনি প্রক্রিয়া। আলিপুরের ব্যাংকশাল আদালতে সিবিআই (CBI) স্পেশাল কোর্ট এই মামলার চূড়ান্ত চার্জশিট গ্রহণ করেছে। মামলার মূল বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার আগে এবার চার্জগঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তবে এদিন শুনানির শুরুতেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্যের আদালতে হাজিরা না দেওয়া নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত।
এদিন সিবিআই-এর দেওয়া চূড়ান্ত চার্জশিটের পরিপ্রেক্ষিতে মানিক ভট্টাচার্য, বিভাস অধিকারী এবং রত্না চক্রবর্তী বাগচীর আদালতে আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও মানিক ভট্টাচার্য আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন বিচারক।
মানিকের আইনজীবীকে আদালতের ভর্ৎসনা
শুনানি চলাকালীন মানিক ভট্টাচার্যের আইনজীবীকে রীতিমতো কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেন সিবিআই স্পেশাল কোর্টের বিচারক। আদালতের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়:
'আদালতের তরফ থেকে নির্দিষ্ট সমন জারি করা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও কেন তিনি আজ আত্মসমর্পণ করলেন না?'
পাল্টা জবাবে মানিক ভট্টাচার্যের আইনজীবী আদালতকে জানান যে, আদালতের দেওয়া পরবর্তী নির্দিষ্ট তারিখেই তাঁর মক্কেল হাজিরা দেবেন। তবে এই যুক্তিতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে বিচারক স্পষ্ট নির্দেশ দেন, মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখে মানিক ভট্টাচার্যকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতেই হবে।
আদালতে বাকি অভিযুক্তদের হাজিরা ও আত্মসমর্পণ
মানিক ভট্টাচার্য উপস্থিত না থাকলেও, সিবিআই-এর চূড়ান্ত চার্জশিটে নাম থাকা অন্য দুই অভিযুক্ত-- রত্না চক্রবর্তী বাগচী এবং বিভাস অধিকারী এদিন ব্যাংকশাল আদালতে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এ ছাড়া, এই মামলার অন্যতম হাইপ্রোফাইল অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’-ও এদিন আদালতে হাজিরা দেন। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, পরবর্তী শুনানির দিনে মানিক ভট্টাচার্য-সহ এই মামলার বাকি সমস্ত অভিযুক্তদেরও বাধ্যতামূলকভাবে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।
এদিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম মূল অভিযুক্ত অর্পিতা মুখোপাধ্যায় এদিন আদালতের দ্বারস্থ হন। তবে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির এই নির্দিষ্ট মামলাটিতে অর্পিতা সরাসরি অভিযুক্ত নন। জানা গিয়েছে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনি দক্ষিণ ভারতে যেতে চান। সেই সংক্রান্ত আইনি অনুমতি ও আবেদনের জন্যই এদিন তিনি আদালত চত্বরে এসেছিলেন।
সিবিআই-এর চূড়ান্ত চার্জশিট আদালত গ্রহণ করায় এই দুর্নীতি মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া যে শেষের মুখে, তা স্পষ্ট। এবার আইনি লড়াই গড়াবে চার্জগঠন ও মূল বিচারের দিকে। আগামী দিনে আদালতের কড়া নির্দেশের পর মানিক ভট্টাচার্য সশরীরে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করেন কি না এবং এই মামলার জল কোন দিকে গড়ায়, সেদিকেই নজর থাকবে ওয়াকিবহাল মহলের।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)