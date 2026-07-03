Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যত কী হবে? প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে মানিক ভট্টাচার্যকে তীব্র ভর্ৎসনা আদালতের, চার্জশিট গঠন

লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যত কী হবে? প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে মানিক ভট্টাচার্যকে তীব্র ভর্ৎসনা আদালতের, চার্জশিট গঠন

Primary Teacher's recruitment scam Case: এদিন সিবিআই-এর দেওয়া চূড়ান্ত চার্জশিটের পরিপ্রেক্ষিতে মানিক ভট্টাচার্য, বিভাস অধিকারী এবং রত্না চক্রবর্তী বাগচীর আদালতে আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও মানিক ভট্টাচার্য আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন বিচারক।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 03, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:20 PM IST
লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যত কী হবে? প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে মানিক ভট্টাচার্যকে তীব্র ভর্ৎসনা আদালতের, চার্জশিট গঠন
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ইউনিফর্মেই 'সিঁদুরদান', দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্কুলের: ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড়
Gangarampur school viral video35 min ago
2
Ryan Mendes49 min ago
3
Malda Brinjal GI tag56 min ago
4
Abhishek Banerjee1 hr ago
5
Debraj Chakraborty escape route1 hr ago