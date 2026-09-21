'মনমতো টাকা না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হন অভিষেক!', ইডিকে চিঠিতে বিস্ফোরক দাবি সন্তুর

অর্ণবাংশু নিয়োগী: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার নতুন মোড়। এই মামলায় অভিযুক্ত সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায় রাজসাক্ষী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে চিঠি দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। চিঠিতে তিনি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত নিজের জানা তথ্য তদন্তকারী সংস্থা এবং আদালতের সামনে তুলে ধরতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন বলে দাবি। সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায়ের এই চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। তবে চিঠিতে করা অভিযোগগুলি সন্তুর বক্তব্য বা দাবি হিসেবেই দেখা হচ্ছে; সেগুলি আদালতে প্রমাণিত তথ্য নয়।
চিঠিতে কী দাবি সন্তুর?
চিঠিতে সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ২০১৭ সালে বেহালায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বাসভবন এবং নিউ আলিপুরে Leaps & Bounds-এর অফিসে টাকা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর দাবি অনুযায়ী, এই টাকা দেওয়ার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির আর্থিক লেনদেনের যোগ ছিল। সন্তুর চিঠির দাবি অনুযায়ী, তিনি নিজে ২২ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পেরেছিলেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, 'আমি ২২ লক্ষ টাকা এবং কুন্তল ঘোষ ৩.২৮ কোটি টাকা জোগাড় করতে পেরেছিলাম। মোট প্রায় ৩.৫০ কোটি টাকা দুটি কালো রঙের ব্যাগে করে নিউ আলিপুরের Leaps & Bounds-এর অফিসে নিয়ে গিয়ে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'
অন্যদিকে, কুন্তল ঘোষ ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা জোগাড় করেছিলেন বলে চিঠিতে দাবি করা হয়েছে। অর্থাৎ, দু’জনের কাছ থেকে মোট প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে দাবি সন্তুর। এরপর ওই টাকা দুটি কালো রঙের ব্যাগে করে নিউ আলিপুরে Leaps & Bounds-এর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে চিঠিতে দাবি করেছেন তিনি। সেখানে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের হাতে ওই টাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল বলেও সন্তুর দাবি।
অভিষেকের নাম কেন?
সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, মনমতো টাকা না পাওয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ইডিকে দেওয়া চিঠিতে সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায় তদন্তকারী সংস্থা এবং আদালতের সামনে নিজের জানা সম্পূর্ণ ও সত্য তথ্য প্রকাশ করার প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। অর্থাৎ, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নিজের ভূমিকা-সহ তিনি যে তথ্য জানেন, তা তদন্তকারীদের সামনে তুলে ধরে রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন বলে চিঠির বিষয়বস্তু থেকে দাবি করা হচ্ছে। এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করা হবে কি না, তা সংশ্লিষ্ট তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়। রাজসাক্ষী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও আদালতের ভূমিকা থাকে।
ইডির কাছে চিঠির পাশাপাশি আদালতের দ্বারস্থ?
রাজসাক্ষী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের পাশাপাশি নিরাপত্তা চেয়েও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিবেদনে তাঁর আবেদনের প্রসঙ্গে কলকাতা হাই কোর্টের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে। ফলে সন্তুর এই চিঠি সামনে আসার পর তাঁর দাবি ও উল্লেখ করা তথ্য তদন্তের গতিপথে নতুন কোনও তথ্য যোগ করে কি না, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।
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