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'মনমতো টাকা না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হন অভিষেক!', ইডিকে চিঠিতে বিস্ফোরক দাবি সন্তুর

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সন্তু গাঙ্গোপাধ্যায় রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন জানিয়ে ইডিকে চিঠি দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। চিঠিতে ২০১৭ সালে টাকা দেওয়ার বিষয়ে একাধিক দাবি করেছেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 21, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:47 PM IST
'মনমতো টাকা না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হন অভিষেক!', ইডিকে চিঠিতে বিস্ফোরক দাবি সন্তুর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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