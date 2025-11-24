Primary TET BIG UPDATE: প্রত্যেকে পাবেন ১ নম্বর! প্রাইমারি টেটে প্রশ্ন ভুল মামলায় বড় আপডেট...আর SSC-তে অতিরিক্ত '১০ নম্বর'?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
 Primary TET and SSC teacher recruitment Case: ২০১৭-এর টেটের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট ৭ দিনের মধ্যে এবং ২০২২ সালের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট আগামী ২ দিনের মধ্যে পর্ষদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে... ২৬ তারিখ সর্বোচ্চ আদালতে আবার SSC মামলার শুনানি। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 24, 2025, 06:34 PM IST
অর্ণবাংশু নিয়োগী: প্রাথমিক টেটে (Primary TET) প্রশ্ন ভুল মামলায় বড় আপডেট। ২০১৭ এবং ২০২২-এর প্রাইমারি টেটে (Primary TET Recruitment Case) প্রশ্ন ভুল মামলায় হাইকোর্টে রিপোর্ট দিয়ে  বিশেষজ্ঞ কমিটি জানাল শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নে ভুল (Wrong question case) রয়েছে। ২০১৭ সালের টেটে ১টি প্রশ্নে ভুল রয়েছে। ২০২২ সালের টেটে কোনও প্রশ্ন ভুল নেই। হাইকোর্টে (Kolkata High Court) রিপোর্ট দিয়ে এমনটাই জানাল আদালতের গড়ে দেওয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি। আর যাঁরা ভুল প্রশ্নে উত্তর দিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে ১ নম্বর (1 marks) করে পাবেন বলেও এদিন আদালতে জানাল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

'রিপোর্ট পর্ষদ ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে'

আর তারপরই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দিলেন, ২০১৭-এর টেটের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট ৭ দিনের মধ্যে এবং ২০২২ সালের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট আগামী ২ দিনের মধ্যে পর্ষদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের টেটে ২৩ টি এবং ২০২২ সালের টেটে ২৪ প্রশ্ন ভুলের অভিযোগে মামলা হয় আদালতে। দুটি টেটে মোট ৪৭টি প্রশ্নে ভুল থাকার অভিযোগ। যদিও এদিন আদালতে বিশেষজ্ঞ কমিটির দেওয়া রিপোর্টে দাবি, ২০১৭ সালের টেটে ১টি প্রশ্নে ভুল রয়েছে। ২০২২ সালের টেটে কোনও প্রশ্ন ভুল নেই। উল্লেখ্য, প্রশ্ন ভুল মামলার প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেয় আদালত। 

শুক্রবারই প্রশ্ন ভুল মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছিলেন, যাঁরা আদালতে এসেছেন এবং যাঁরা আদালতে আসেননি প্রত্যেকে ভুল প্রশ্নের জন্য নম্বর পাবেন। কোন পদ্ধতিতে, কাকে কত নম্বর দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে সোমবার আদালতে জানাবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। আর তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। এদিকে, সম্প্রতি আবার প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। তারপরই সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও দায়ের হয়েছে মামলা। মামলায় দাবি করা হয়েছে যে, প্রশ্ন ভুলের মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও কেন নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে?

SSC নিয়োগ, অতিরিক্ত '১০ নম্বর'  মামলা (SSC recruitment extra 10 marks case)
ওদিকে এসএসসিতে অতিরিক্ত '১০ নম্বর'  মামলাও হাইকোর্টে এখনও ঝুলে। কোনও ফয়সলা হয়নি। এদিন সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসএসসিতে অতিরিক্ত '১০ নম্বর'  মামলার শুনানি ছিল। আগামী ২৬ তারিখ সেই মামলা শুনবে সর্বোচ্চ আদালত। হাইকোর্টে ২৮ তারিখ মামলার শুনানি রয়েছে বলে এদিন শীর্ষ আদালতে উল্লেখ করেন আইনজীবীরা। তারপরই ২৬ তারিখ মামলা শোনার কথা জানান বিচারপতিরা।

