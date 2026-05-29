/SC On Primary TET: TET পাস বাধ্যতামূলক, সুপ্রিম রায়ে বাড়ল মেয়াদ, কতদিন তাও জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত

Supreme Court On Primary TET: পর্যালোচনার আবেদনের শুনানির পরে শুক্রবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চ রায় দিয়েছে, কর্মরত শিক্ষকদের টেট পাশের জন্য আরও এক বছর সময় দেওয়া হচ্ছে।
রাজীব চক্রবর্তী: প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার সময়সীমা আরও এক বছর বাড়াল সুপ্রিম কোর্ট। ৩১ আগস্ট, ২০২৮ এর মধ্যে টেট পরীক্ষায় পাশ করতে হবে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এর আগের রায়ে এই মেয়াদ ছিল, ৩১ আগস্ট ২০২৭ পর্যন্ত। একটি রিভিউ পিটিশনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে।
কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক আগেই বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, কর্মরত শিক্ষকদের ৩১ অগস্ট ২০২৮-এর মধ্যে TET পাস করতে হবে। রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষককে টেট পাস করতেই হবে, এমনই নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদগুলিকে চিঠিও দেয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।
শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, 'যাঁদের ৫ বছরের কম চাকরি রয়েছে, তাঁদের টেট উত্তীর্ণ না হলেই চলবে। পদোন্নতি চাইলে টেট পাস করতে হবে। ৫ বছরের বেশি যাঁদের চাকরি রয়েছে, তাঁদের টেট পাস বাধ্যতামূলক। পরীক্ষায় যদি পাস না করেন, বা পরীক্ষায় বসতে না চান, তাহলে তাঁদের ছাড়তে হবে চাকরি। কিন্তু অবসরকালীন সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন'।
বলা হয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেট পাস করতে না পারলে চাকরি ছাড়তে হবে অথবা বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকরা কেবল অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাই পাবেন। তবে সেই রায়ে একটি বিশেষ ছাড়ও দেওয়া হয়েছিল; যেসব শিক্ষকদের অবসরের আর মাত্র পাঁচ বছর বাকি, তাঁদের এই পরীক্ষার আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)