প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে বিস্ফোরক মোড়: 'অভিষেক কী ভাবে দুর্নীতি করেছে, কত টাকা নিয়েছে, আমি সবকিছুর সাক্ষী'

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত সন্তু গাঙ্গুলি এবার তদন্তকারীদের কাছে রাজসাক্ষী (eyewitness) হিসেবে সমস্ত দুর্নীতির হাঁড়ির খবর ফাঁস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বিরুদ্ধে সরাসরি তথ্য দেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি কলকাতা পুলিস কমিশনারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে এর জন্য তাঁকে বারবার হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না পেয়ে অবশেষে নিজের ও পরিবারের জীবন বাঁচাতে কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছেন তিনি।
চিঠিতে বিস্ফোরক অভিযোগ
কলকাতা পুলিস কমিশনারকে পাঠানো চিঠিতে সন্তু গাঙ্গুলি দাবি করেন, নিয়োগ দুর্নীতির নেপথ্যে থাকা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলয়ে থাকার সুবাদে তিনি পুরো প্রক্রিয়ার সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী:
দুর্নীতি ফাঁস: অপরাধ সংঘটনে প্রভাবশালী শীর্ষ নেতৃত্ব ও তাঁদের সহযোগীরা ঠিক কোন কোন পদ্ধতি বা 'মডাস অপারেন্ডি' (modus operandi) ব্যবহার করতেন, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় অপ্রকাশিত নথি, ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক বিবরণ তিনি সত্যনিষ্ঠভাবে তদন্তকারী সংস্থার কাছে তুলে ধরতে প্রস্তুত।
মূল চক্রীদের চিহ্নিত করবেন: নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অর্থ লেনদেন ও অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মধ্যস্থতাকারীদের মুখোশ খুলে দিতে তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তদন্তকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
তাঁর দাবি, তিনি কেবল কোনও তথ্য শুনে নন, বরং নিজের চোখে পুরো দুর্নীতির ছক বাস্তবায়িত হতে দেখেছেন।
পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ
সন্তু গাঙ্গুলির অভিযোগ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খোলার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই তিনি লাগাতার প্রাণনাশের হুমকির মুখে পড়ছেন। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে তিনি অবিলম্বে কড়া পুলিসি নিরাপত্তার আবেদন জানিয়ে সরাসরি কলকাতা পুলিস কমিশনারকে চিঠি দিয়েছিলেন।
তবে লালবাজারের তরফ থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া না মেলায় তিনি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।
কোনও বিপদ ঘটার আগেই নিজের আইনি অধিকার ও জীবনের স্বার্থে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে পূর্ণাঙ্গ পুলিসি বা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর আইনজীবীদের বক্তব্য, একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিচারপ্রক্রিয়ার স্বার্থেই অত্যন্ত জরুরি।
রাজ্য রাজনীতি ও তদন্তে প্রভাব
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলার গতিপ্রকৃতি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছে, তখন একজন অভিযুক্তের এমন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দেওয়ার ঘোষণা রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
অভিযুক্তের এই স্বীকারোক্তি এবং উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপের দাবি গোটা তদন্তকে আরও কোন নতুন মোড়ে নিয়ে যায়, এখন সেদিকেই নজর আদালত ও রাজনৈতিক মহলের।
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