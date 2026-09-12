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প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে বিস্ফোরক মোড়: 'অভিষেক কী ভাবে দুর্নীতি করেছে, কত টাকা নিয়েছে, আমি সবকিছুর সাক্ষী'

Primary recruitment corruption case: সন্তু গাঙ্গুলির অভিযোগ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খোলার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই তিনি লাগাতার প্রাণনাশের হুমকির মুখে পড়ছেন। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে তিনি অবিলম্বে কড়া পুলিসি নিরাপত্তার আবেদন জানিয়ে সরাসরি কলকাতা পুলিস কমিশনারকে চিঠি দিয়েছিলেন।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 12, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:27 PM IST
প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে বিস্ফোরক মোড়: 'অভিষেক কী ভাবে দুর্নীতি করেছে, কত টাকা নিয়েছে, আমি সবকিছুর সাক্ষী'

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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