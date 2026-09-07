Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /প্রাইমারি-আপার প্রাইমারির প্যারাটিচার, শিক্ষাবন্ধু-সহ বহু কর্মীদের বাড়ছে বেতন, কবে থেকে পাবেন বাড়তি টাকা, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রাইমারি-আপার প্রাইমারির প্যারাটিচার, শিক্ষাবন্ধু-সহ বহু কর্মীদের বাড়ছে বেতন, কবে থেকে পাবেন বাড়তি টাকা, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CP Suvendu Adhikari: আপার প্রাইমারির প্যারাটিচার রয়েছেন ২১৮৪৯ জন। তাদেরও বেতন ৫০০০ টাকা বাড়ানো হল ১ নভেম্বর থেকে। ১৫,৫২৩ টাকার বদলে তাঁরা পাবেন ২০,৫২৩ টাকা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 07, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:56 PM IST
প্রাইমারি-আপার প্রাইমারির প্যারাটিচার, শিক্ষাবন্ধু-সহ বহু কর্মীদের বাড়ছে বেতন, কবে থেকে পাবেন বাড়তি টাকা, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'এনাফ ইজ এনাফ!' অভিষেকের বিরুদ্ধে সেবাশ্রয় মামলায় কড়া নির্দেশ 'বিরক্ত' হাইকোর্টের
2
3
4
5