/প্রাইমারি-আপার প্রাইমারির প্যারাটিচার, শিক্ষাবন্ধু-সহ বহু কর্মীদের বাড়ছে বেতন, কবে থেকে পাবেন বাড়তি টাকা, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্যারাটিচার, শিক্ষাবন্ধু, স্পেশাল এডুকেটর-সহ বহু অস্থায়ী কর্মীদের ভাতা বাড়ছে। পাশাপাশি প্রাক্তন বিধায়কদের ভাতাও বাড়ছে। কবে থেকে সেই বাড়টি টাকা পাওয়া যাবে সেই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধানসভার বিশেষ অধিবেশের শেষ দিনে ঘোষণা করেছিলাম প্রাক্তন বিধায়কদের মেডিক্যাল বিল ৬০০০ থেকে বাড়িয় ১০,০০০ টাকা করা হচ্ছে। সেটা ১ অগাস্ট থেকে কার্যকরা করা হচ্ছে। বিধানভার বিধায়করা যারা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামে কেন্দ্র চালু করেছেন তাদের সেবাকেন্দ্র পরিচালনার জন্য ১ জুন থেকে মাসে ৩০,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এছাড়াও আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে বাজেটে কিছু ঘোষণা ছিল কিন্তু বেশকিছু গ্রুপ বাদ চলে গিয়েছিল তাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে কিছু প্রস্তাব আসে। এটা ক্য়াবিনেট অনুমোদন করেছে। প্রাইমারি স্তরের প্যারাটিচার ২০,৩৪৫ জন তাদের বর্তমান রেনুমারেশন ১১,৯৪১ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হল ১৬,৯৪১ টাকা। এই কাঠামো ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হবে।
মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা-
আপার প্রাইমারির প্যারাটিচার রয়েছেন ২১৮৪৯ জন। তাদেরও বেতন ৫০০০ টাকা বাড়ানো হল ১ নভেম্বর থেকে। ১৫,৫২৩ টাকার বদলে তাঁরা পাবেন ২০,৫২৩ টাকা।
শিক্ষাবন্ধুরা রয়েছে ২২৮০ জন। তাদেরও ৫০০০ টাকা বাড়ানো হল। তারা বর্তমানে ৯৯৫৪ টাকা পান। তারা এবার ১ নভেম্বর থেকে পাবেন ১৬,৯৪১ টাকা পাবেন।
স্পেশাল এডুকেটর রয়েছেন ২১ জন। তাদেরও বাড়ানো হয়েছে ৫,০০০ টাকা। ১৪৯২৪ টাকার বদলে এবার তাঁরা পাবেন ২০৮৯৬ টাকা পাবেন। এই বেতন পাওয়া যাবে ১ নভেম্বর থেকে।
ম্যানেজমেন্ট স্টাফ রয়েছেন ২১৭৪ রয়েছেন। এক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা বাড়ছে যাদের বেতন ২৫,০০০ টাকা বা তার নীচে। আর ৭০০০ টাকা বাড়ছে যাদের বেতন ৪০,০০০ টাকা বা তার নীচে। ৫৫০০০ বা তার নীচে যাদের রেনুমারেশন তাদের ১০,০০০ টাকা বাড়বে। এনিয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে।
এসএসকের সহায়ক রয়েছে ৩০,৫৯২ জন। তাদের বাড়ানো হল ৫০০০ টাকা। এমএসকের যারা সম্প্রসারিকা রয়েছেন তাদের সংখ্যা ৬২৯১ জন। এদেরও বাড়ানে হল ৫০০০ টাকা।
একাডেমিক সুপারভাইজার রয়েছেন ৪৯২ জন। তাদেরও ৫০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে।
এভাবে শিক্ষাদফতরের ১৪টি গ্রুপের জন্য ৩৯০ কোটি টাকা খরচ হবে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর একটি বিলকে অনুমোদন দেওয়া হবে। সেটি হল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পারস্পরিক বদলির ক্ষেত্রে
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