/বাড়িতে ডেকে ক্লাস টুয়েলেভের ছাত্রীকে ধর্ষণ! লেকটাউনে গ্রেফতার গৃহশিক্ষক

সোমেন ভট্টাচার্য: নিজের বাড়িতে ডেকে ছাত্রীকে ধর্ষণ! অভিযোগ পেয়েই তত্পর পুলিস। গ্রেফতার গৃহশিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে লেকটাউনে।
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম অনিমেষ নাগ। নির্যাতিতা ক্লাস টুয়েলেভের ছাত্রী। অভিযোগ, পড়ানোর নাম করে তাঁকে বাড়িতে ডেকে পাঠান অভিযুক্ত শিক্ষক। এরপর ওই ছাত্রীকে পানীয় দেওয়া হয়। তাতে নাকি মাদক মেশানো ছিল! শেষে মাদক মেশানো পানীয় খেয়ে ছাত্রী অচৈতন্য হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে ধর্ষণ করে শিক্ষক।
ঘটনাটি জানাজানি হতেই লেকটাউন থানায় অভিযোগ দায়েক করা হয়। গতকাল শনিবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতকে বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।
এদিকে বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য। এই মামলায় ফের তদন্তকারী অফিস বদল। এবার দায়িত্ব দেওয়া হল বারুইপুর পুলিস জেলার ডিএসপি শান্তনু মুখোপাধ্যায়কে। প্রথমে তদন্তকারী অফিসার ছিলেন দিগন্ত মণ্ডল। এরপর তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয় বারুইপুর থানার প্রাক্তন আইসি জয়ন্ত পোদ্দারকে।
এর আগে, শনিবার বারুইপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'বাচ্চা মেয়েটিকে যেভাবে নৃশংসভাবে শারীরিক নির্যাতন করে অমানবিক খুন করা হয়েছে। তার পরিবার প্রথমদিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রশাসনের সাহায্য করেছে, আমাদের কথা শুনেছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ঘটনার দিন আমি তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। গত মঙ্গলবার নিজে এসে এসপি অফিসে দেখা করেছি। নির্দিষ্ট চারজনের নামে ওঁরা অভিযোগ করেছিলেন। চারজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বসিরহাট, বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। খুব দ্রুত তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে'।
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