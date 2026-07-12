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বাড়িতে ডেকে ক্লাস টুয়েলেভের ছাত্রীকে ধর্ষণ! লেকটাউনে গ্রেফতার গৃহশিক্ষক

Lake Town Incident:  অভিযোগ পেয়েই তত্‍পর পুলিস।  ধৃতকে বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 12, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:45 PM IST
বাড়িতে ডেকে ক্লাস টুয়েলেভের ছাত্রীকে ধর্ষণ! লেকটাউনে গ্রেফতার গৃহশিক্ষক
Image Credit: নিজের বাড়িতে ডেকে ছাত্রীকে ধর্ষণ শিক্ষকের!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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