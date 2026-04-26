Kolkata: গড়িয়ার বন্ধ ফ্ল্যাট, মশারির নীচে এণাক্ষীর নিথর দেহ: অসুস্থ ছেলেকে ফেলে পালিয়েছে প্রফেসর সৌমিক

Kolkata: গড়িয়ার বন্ধ ফ্ল্যাট, মশারির নীচে এণাক্ষীর নিথর দেহ: অসুস্থ ছেলেকে ফেলে পালিয়েছে প্রফেসর সৌমিক
Kolkata: ঘটনার পর প্রতিবেশীদের ডাকা হয় এবং আবাসনের বাসিন্দারাই খবর দেন নরেন্দ্রপুর থানায়। পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে। কিছু দূরেই থাকতেন মৃতার বাবা-মা, তাঁদেরও খবর দেওয়া হয়। দেহটি উদ্ধার করে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।
তথাগত চক্রবর্তী: দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন একটি আবাসনে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অভিযোগ, অসুস্থ ছেলেকে পাশের ঘরে রেখে স্ত্রীকে খুন। পলাতক অধ্যাপক স্বামী। গড়িয়ার ওই আবাসনের দ্বিতীয় তলায় সপরিবারে থাকতেন অধ্যাপক সৌমিক দাস। পরিবারে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এণাক্ষী দাস ও তাঁদের ৮ বছরের অসুস্থ পুত্র সন্তান। গত চার বছর ধরে তাঁরা ওই আবাসনে থাকলেও প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের মেলামেশা ছিল অত্যন্ত সীমিত।
রবিবার সকালে ঘটনাটি প্রথম নজরে আসে তাঁদের বাড়ির পরিচারিকা রিঙ্কু অধিকারীর। তিনি জানান, শনিবার রাত থেকেই তিনি এনাক্ষীকে ফোনে পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। রবিবার সকালে কাজে এসেও দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পাওয়ায় তাঁর সন্দেহ বাড়ে। এরপর এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে মেন গেটের চাবি নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখা যায় ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো রয়েছে।
পরিচারিকার বয়ান অনুযায়ী, ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন একটি ঘরে অসুস্থ ছেলেটি ঘুমোচ্ছে। কিন্তু পাশের ঘরে মশারির ভেতর বিছানায় পড়ে রয়েছে এণাক্ষী দাসের প্রাণহীন দেহ। সেই সময় অধ্যাপক স্বামী সৌমিক দাস বাড়িতে ছিলেন না।
খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনকেও খবর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে পালিয়েছেন অভিযুক্ত স্বামী।
পুলিস জানিয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং সময় স্পষ্ট হবে। বর্তমানে অভিযুক্ত অধ্যাপক সৌমিক দাসের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। কী কারণে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এক অধ্যাপকের এমন আচরণে এলাকায় গভীর শোক ও আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)